Rafa Mora revela por qué ha dejado la carrera de Periodismo. El colaborador de 'Sálvame' decidió en el año 2020 realizar esta carrera universitaria, un grado con cuatro años de duración y desvelaba el motivo. "Me di cuenta de que pasaban los años y que hay semanas que trabajas más y otras menos... Tengo ilusión de una carrera... quiero evolucionar y formarme por si algún día esto se acaba", explicó hace tres años. Según contó Kiko Hernández , el extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' aprobó la prueba de acceso a la universidadcon muy buena calificación, un 7,28 y obtuvo dos sobresalientes: uno en geografía y otro en lengua. "Tiene mérito a sus 37 años, dos sobresalientes. Me encanta que se siga formando, que haya cerrado muchas bocas... Lo único importante que hay en la vida es querer seguir creciendo", decía Paz Padilla tras los logros de su compañero. Pero, desde entonces, han pasado tres años y hacía mucho tiempo que Rafa Mora no explicaba cómo le iba la carrera de Periodismo hasta el pasado 7 de febrero cuando explicó qué pasaba con sus estudios.



Telecinco

Rafa Mora ha desvelado que decidió dejar los estudios tras cursar el primer año de Periodismo aunque aprobó el primer curso con buena nota. "Me costó un poco bastante, no solo es aprobar sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso... Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día de antes" reconoció y reveló por qué los había abandonado. "Me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije ‘¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?". Un comentario que ha incendiado el plató y le ha caído un aluvión de abucheos del público, además de el "qué feo" de los otros colaboradores.

Twitter

La reacción de sus compañeros no se ha hecho esperar, y Miguel Frigenti -con quien ya a tenido algún que otro rifirrafe- saltaba para responderle: "O sea que tú estudias en base de si un colaborador tiene o no carrera. Menuda personalidad", señalaba, a lo que Rafa Mora ha respondido: "Personalidad la mía, que hago lo que me sale de los coj... Si quiero estudiar, estudiar, y si no quiero estudiar, no estudio", aseguró.