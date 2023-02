Mario Vargas Llosa está en un gran momento personal. A pesar de su ruptura con Isabel Preysler las pasadas navidades, el escritor se ha repuesto muy bien de este bache, y es que no para de recibir buenas noticias en lo profesional, pero también en lo privado. Mario acaba de ser nombrado 'inmortal', que es como se conoce a los miembros de la Academia Francesa, mientras sus obras obtienen cada vez más buenas críticas, pero es que, en su plano más íntimo, el peruano no puede tampoco quejarse, porque todo parece indicar que ha vuelto con su ex mujer, Patricia Llosa.



El autor y su prima rompieron su matrimonio en 2015, cuando él se enamoró perdidamente de Isabel, y aunque fue un divorcio complicado, ambos rehicieron sus vidas. Ahora, y todo gracias a la intromisión de sus tres hijos, el ex matrimonio ha protagonizado un acercamiento, que se materializó hace unas semanas con un encuentro en Madrid y una cita nocturna en un restaurante italiano, pero sin duda todo ha tenido su culminación en el acto organizado en París para nombrar oficialmente a Vargas Llosa miembro de la citada institución francesa, a donde fue acompañado por Patricia. Y allí ha sido donde su hijo mayor, Ávaro, a través de un tuit, el que ha confirmado que habrían vuelto.

A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también. pic.twitter.com/VGKjtYECDb — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) February 9, 2023

Con una imagen de ambos sentados juntos durante el acto y un curioso mensaje, Álvaro Vargas Llosa calificaba de "amor de su vida" a la ex mujer de su padre, lo cual también se ha interpretado como una 'pullita' a Isabel Preysler, aunque lo cierto es que la relación de 7 años que ha tenido con Isabel no tiene el mismo peso que los 50 años de matrimonio de Mario y Patricia. Sin duda, Álvaro, Gonzalo y Morgana -los tres hijos de la pareja- están muy felices por este acercamiento, y lo han demostrado mostrándose unidos en París durante el nombramiento del escritor.