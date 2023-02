Mario González y Laura Casabela pusieron fin a su relación en 'La isla de las tentaciones 5' y aunque ambos se deseaban lo mejor por caminos separados, parece que su reencuentro en el piso de 'Solos' no dice lo mismo ya que ambos han protagonizado una fuerte discusión.

Tras su paso por Republica Dominicana y su ruptura, los dos han rehecho su vida: Mario ha vuelto con la mamá de su hijo, Sheila González, y Laura tiene una nueva ilusión con Christian. Según contó Mario al comienzo del nuevo reality show en el que está participando -'Solos'-, la influencer le había bloqueado en Whatsapp después de finalizar el debate de 'LIDLT': "Yo sé que a ella le gustaría hablar conmigo, poder hablar un día que esté rayada y poder preguntarme, pero yo sé que no lo hace por el otro", aseguraba.

A lo que Laura replicaba que "era algo que había decidido ella" y no por su actual pareja: "Lo he decidido yo, por mi bien, porque actuaba en algunas ocasiones de manera que a mí no me parece normal y, mucho menos, si como él dice, está feliz con alguien, entonces lo bloqueé", señalaba.

La conversación en el pisito de 'Solos'

Después de la salida de Javi Redondo del reality show, Ana Nicolás -exconcursante de 'La isla de las tentaciones'- ha tomado el relevo en la convivencia con Mario. La murciana tiene una buena relación con Laura, y mientras hacían una videollamada, Mario no ha dudado en preguntarle por qué se enfadó con él. Acto seguido, Laura le decía que estaba hablando con su amiga, que si quisiera hablar con él ya lo habría hecho y añadía: "No me extraña que Javi se haya quedado como se ha quedado, igual que le va a pasar a Ana".