Rocío Flores ha sido muy sincera y abierta con sus seguidores. Cada cierto tiempo, poco, la ex de Supervivientes se abre a sus seguidores a través de una ronda rápida de preguntas en sus perfiles de redes sociales con las que hemos conocido un gran número de secretos e intimidades de la joven, y en esta ocasión no va a ser menos. Y es que, Rocío suele contestar a todo tipo de preguntas, la última de ellas, muy personal, ha dejado a todos sorprendidos y es que, a diferencia de lo que creía la persona que le ha lanzado la cuestión, se ha mojado para decir cómo son sus sentimientos hacia Olga Moreno en estos momentos.

Desde que Olga iniciara la relación con Antonio David, la relación entre Rocío y Olga ha tenido altibajos, aunque siempre ha estado marcada por el gran cariño que se han tenido las dos, algo que todo el mundo da por hecho que podría haber cambiado.

Instagram

"¿Quieres a Olga? Ah no, que eso no lo vas a contestar", escribía un seguidor anónimo de Rocío, un mensaje que la joven eligió para responder. "Creo que te equivocas de persona, contesto prácticamente a todo (lo que puedo) y esto no iba a ser menos. Claro que sí. 20 años a mi lado y muy agradecida, no se olvidan en dos días", contestaba Rocío junto a una imagen con una sonrisa.

Y es que, después de la ruptura de Olga y Antonio David, y el inicio de la relación de la empresaria y Agustín Ettiene parece haber distanciado a las dos ex Supervivientes. Ya apenas se las ve juntas y no comparten planes como solían hacer anteriormente. Ahora la situación es más tensa aunque a juzgar por las palabras de la hija de Rocío Carrasco, no hay 'mal rollo' entre ellas, solo una distancia que cada vez parece más grande.