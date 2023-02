Mar Flores ha sufrido un revés en su batalla judicial. Ahora que la modelo estaba en un buen momento tras haber vuelto a resurgir en la televisión como colaboradora habitual de 'Y ahora Sonsoles', se ha conocido la resolución de una demanda que interpuso por supuesta revelación de secretos y amenazas contra Emma García y Carlota Corredera, los directores de 'Sálvame', David Valldeperas y Raul Prieto, y el reportero Jordi Martín, quien colabora con Telecinco y varios programas de la televisión Latinoamericana.

Ahora la Fiscalía se ha pronunciado y ha archivado la causa al no ver indicios de delito. Una decisión que ha dado carpetazo al proceso en el que Mar Flores exigía 120.000 euros de indemnización y pedía cárcel. Todo ocurrió a finales de 2021, cuando la modelo envió unos audios al reportero que este vendió a los programas 'Sálvame' y 'Fiesta', que difundieron haciendo daño a la reputación de la mujer.

Pablo Cuadra Getty Images

La pérdida de contratos publicitarios por culpa de estos mensajes y audios que vieron la luz fue el motivo que hizo que Mar acudiera a los tribunales y que llevó al pasado mayo a todos a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla ante el juez. En los mensajes, Mar pedía a un reportero de confianza que hiciese un seguimiento de Elías Sacal, el empresario que en esos momentos se había dado un tiempo con la modelo, para capturar imágenes en las que no se le viera bien.

Tras este escándalo, Mar Flores envió el siguiente comunicado: "Mi abogado me recomiendo no hablar puesto que está más que demostrado que todo lo que diga se puede manipular y lo que no diga, invitar, pero si se involucra a otras personas, no me puedo quedar callada. Primero. Las declaraciones que está haciendo el paparazzi Jordi Martín González son exclusivamente para lucrarse, sin importar el daño que hace a otras personas, cosa que lleva haciendo durante años a otras personas conocidas y que puede comprobarse googleando su nombre. Segundo. Ya estoy curtida en esto y me defenderé en los tribunales, pero poner en mi boca declaraciones sobre otras personas son muy dañinas moralmente y totalmente falsas".

Sin embargo, ni el juez ni el Fiscal han visto indicios de delito por lo que la causa ha sido archivada y ninguno deberá presentarse de nuevo al juzgado.