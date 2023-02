Alejandra Rubio ha tenido una relación muy inestable con su tía, Carmen Borrego, protagonizando enfrentamientos y reconciliaciones públicas en varios momentos. Pero la hija de Terelu Campos parece que ha tomado un sentido diferente con respecto a tía en las batallas que ella protagoniza con el resto de miembros de la familia, sobre todo, con su hijo, José Manuel Almoguera.



Desde que se declarara la guerra entre madre e hijo por las polémicas en su boda, la relación entre Carmen y José Manuel se ha vuelto muy tensa, tanto que la pareja parece haber amenazado con no dejarle ver al hijo que esperan, algo que ha mortificado a Carmen Borrego, quien ha suplicado una reconciliación. En este punto, Alejandra se ha pronunciado en varias ocasiones asegurando no entender la actitud de su primo, aunque en sus últimas declaraciones ha sido más contundente que nunca.

"Nunca habían estado sin hablarse tanto tiempo. Nadie tiene derecho a separar a un nieto de su abuela", ha sentenciado en el programa 'Fiesta' donde colabora, donde ha puntualizado que su tía "es buena madre" y no se merece lo que está sufriendo. Y es que, lo que empezó siendo un conflicto familiar se ha enquistado después de que José María se posicionara públicamente a favor de su mujer, tras descubrirse unos audios en los que Paola criticaba a su familia política.

"Lo que me preocupa es que él pueda estar mal influenciado. Nunca habían estado sin hablarse tanto tiempo. Nadie tiene derecho a separar a un nieto de su abuela", añadía la hija de Terelu. "Él se arrepentirá de esto, una madre es una madre y eso no cambia nunca. A mí me da mucha pena", cuenta.