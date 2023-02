Esther Doña ha dado su opinión en 'Y ahora Sonsoles' sobre la nueva ilusión de su ex el juez Santiago Pedraz. La viuda de Carlos Falcó y el juez anunciaron su compromiso pletóricos pero solo siete días después la pareja rompía entre incógnitas. "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos", era el mensaje que le habría dejado el juez dejando claro que no quería seguir con la modelo. "Yo lo he pasado muy mal, he sufrido mucho. He guardado silencio porque necesitaba sanar y encontrar una explicación. Ya han pasado dos meses y cuando me llamaron para estar contigo, pensé: 'Ahí voy a estar bien", contaba el primer día que acudió como colaboradora al programa de Sonsoles Ónega.

Este miércoles 15 de febrero, la malagueña ha opinado sobre el nuevo romance de su ex. Y parece que conoce perfectamente a la nueva ilusión del juez. "Ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y sí que a veces he coincidido con esta señora", empezaba contando Esther aclarando que nunca notó que hubiera química entre ellos porque durante "el tiempo que ha estado conmigo en ningún momento he sentido que tuviese intenciones con una tercera o que estuviese fabulando algo, menos en el último mes".



Aunque asegura que no notó que había algo entre ellos, sí que cuando estaban juntos el juez empezó a tener un comportamiento algo extraño: "En los muchos de los viajes que hacíamos se hacía las fotos él solo y yo le decía 'vamos a hacernos la foto juntos'. Una de las veces que me enfadé fue porque nos hicimos un selfie" y el juez decidió recortarla, para salir él solo, porque la malagueña "no salía bien".

La tertuliana ha asegurado que Santiago Pedraz está al corriente de todo lo que se dice de él y parece que le gusta estar en el foco mediático. "Él está muy pendiente de todo lo que sale de él. No creo que tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida. Ninguna señora tiene futuro con él".