Marisa Jara vuelve a retomar su agenda de grandes eventos. La modelo sevillana fue una de las invitadas a la exclusiva cena en la que la firma francesa de alta cosmética Caudalie presentó, de la mano de ELLE, la línea Premier Cru. Un evento celebrado en el club LECLAB de Madrid que reunió a un reducido número de personas entre las que se encontraban representantes relevantes del mundo de la interpretación, la música, la literatura y la moda que pudieron disfrutar de la mágica experiencia Premier Cru que concentra lo mejor de la experiencia antiedad de Caudalie.

La modelo 'curvy' viajó desde Sevilla a la capital para asistir a la fiesta, separándose solo por unas horas de su hijo, Tomás, que cumplirá un añito en abril y que se ha convertido en el centro de su vida. "No es porque sea mi hijo pero Tomás es un niño muy especial. Le quita las penas a cualquiera. Cuando no trabajamos estamos con él las 24 horas. Es un niño que te llena el corazón", confesó hace unas semanas. El pequeño es fruto de su relación con el empresario Miguel Almansa.



Ana Ruiz/HEARST

Marisa vuelve a sonreír tras los duros momentos que vivió a finales de 2022, tras perder el bebé que esperaba. "Son temas complicados, cosas que pasan que te dejan hecha polvo. Siempre intento mirar hacia delante, la parte buena y ya tengo a Tomás, a mi bebé, y no puedo pedir más porque hay tantas mujeres que desean tener un bebé y no pueden. No puedo ser egoísta", nos contó el pasado enero en la inaguración de SIMOF.

La sevillana y los invitados a la exquisita velada, como Anna Ferrer, Mar Flores e Isabel Jiménez, disfrutaron con las actuaciones de la cantante Sofía Ellar y Laura Put que ejerció de DJ. El dress-code de la noche fue el negro y todos los asistentes cumplieron con él, empezando por Marisa que se decantó por un elegante traje que combinó con camisa de seda con lazada, también de color negro. Destacaban los pendientes XXL en tono dorado.