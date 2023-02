G3

No cabe duda que reunirse con su padre, el torero Manuel Benítez 'El Cordobés'. Esta semana se producía un hecho histórico, y es que todo el mundo, a través de las redes y durante la celebración del 20º aniversario desde que Manuel Benítez fuera nombrado V Califa del Toreo de Córdoba, podíamos ser todos testigos del encuentro entre padre e hijo. "Manuel es muy cariñoso.(...) hemos tenido una reunión porque no merecemos unirnos y ahora que Dios reparta suerte", comentaba el torero nada más salir de su homenaje., en concreto las dos mujeres que más quieren a Manuel Díaz: su hija Alba y su mujer Virginia Troconis. Este jueves 16 de febrero, el torero de 54 años ha reaparecido en un acto de la Federación Española del Banco de Alimentos acompañado de su hija y su mujer.y es que se ha deshecho de piropos y besos a ambas. Han sido su apoyo en todo momento y han estado a su lado siempre. Han sido muchos años de lucha, en las que ellas han visto de primera mano el sufrimiento del torero. Ahora no puedes estar más felices y orgullosas de él.

"La verdad es que estoy feliz. Si mi padre está feliz, yo también lo estoy. Yo sonrío a través de su sonrisa. Somos una gran familia, estamos muy unidos. Siempre que él sea feliz, yo lo seré. Ahora a recuperar el tiempo perdido, que la vida es muy corta, el tiempo vuela. Lo más bonito de esta vida es sentirte bien con tu familia", decía Alba Díaz con una sonrisa.

"Eso ya lo contaré, pero chula, chula", decía cuando se le preguntaba por cómo fue la conversación con su padre. "Con que la gente se sienta feliz por esto, yo me doy por pagado. Creo que él está feliz y que, por una magia de la vida, no es que solo yo haya encontrado un padre sino que él ha encontrado un hijo", decía el torero.