Mar Flores sale en defensa de su hijo mayor tras su problema judicial. El pasado 16 de febrero, la diseñadora acudió a la cena organizada por el diseñador Jorge Vázquez en el marco de la Madrid Fashion Week y habló de sus tiempos en la moda. "Apoyando a la moda y los amigos como siempre. La moda es un gran negocio y así tiene que continuar" y recuerda con cariño la época en la que desfilaba en las pasarelas de medio mundo. También comentó su vuelta a la televisión como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'. "Hacia 30 años que no hacía directos y el volver a televisión me ha rememorado esos tiempos y es algo como montar en bicicleta que no se olvida y te motiva muchísimo, estoy muy contenta", reconoce.

En el vídeo de la parte superior, Mar Flores reacciona al problema judicial de su hijo Carlo. Fue el pasado septiembre cuando conocimos que el joven estaba siendo investigado por un supuesto delito de estafa continuada por un negocio de compraventa de coches de lujo en el que estaba involucrado. En su momento, el actor emitió un comunicado para explicar lo ocurrido y que todo estaba en manos de la justicia. "No ha habido intención de engañar o causar daño económico a ninguna persona" explicaba el escrito y añadía que las partes implicadas habían llegado a un acuerdo que debía ser ratificado en el juzgado. En enero de 2023 se celebró el primer juicio y, aunque su abogado pedía la absolución, el juez ha decidido que el proceso siga adelante y el joven y su socio, que como pedía Fiscalía ha depositado el dinero supuestamente estafado entre 160.000 y 170.000 euros, se podrían enfrentar a una pena de nueve años de cárcel.

"Soy mamá gallina, adoro a mis hijos, los amo, si les pasa algo les doy besos y les achucho, todos estamos muy bien, lo que digan, dicen siempre pero nosotros estamos muy bien", comentaba en referencia a los problemas judiciales de su hijo mayor. Mar Flores confía en la Justicia. "Es un proceso que lleva su proceso, ya está todo ya acordado y solucionado, todo lo demás que se salga de ahí yo no voy a entrar a desmentir ni a nada, estamos todos tranquilos y bien" y reconoce que, en su momento, se preocupó. "En su momento cuando pasan las cosas uno se preocupa, pero cuando sabes las cosas cómo han pasado, esperas que la justicia te apoye y nada más. Eso esperamos".