Manuel Benítez 'El Cordobés' y Manuel Díaz vivían esta semana uno de sus reencuentros más especiales y posaban por primera vez ante las cámaras juntos. Una imagen que pasará a la historia después de más de cinco décadas de distanciamiento. Padre e hijo por fin han firmado la paz. Este martes ambos presumían por primera vez de su acercamiento en el homenaje que el veterano matador que recibía en el 20º aniversario de su nombramiento como Califa del Toreo, uno de los máximos reconocimientos de la tauromaquia. Ambos decidían posar felices y abrazados, ante las cámaras.

Poco después, Manuel Díaz colgaba una fotografía junto a su padre que titulaba: "La foto de mi vida", escribe un pletórico Manuel Díaz junto a la instantánea. Se trata de la imagen de un hijo que ha tenido que esperar 54 años para abrazar a su padre. Una fotografía que suponía una gran felicidad para todos aquellos que adoran a los toreros. Su mujer Virginia o su hija Alba hablaban de los felices que se sentían al ver a su marido o padre cumplir uno de sus grandes sueños.

Pero parece que está imagen no ha sentado bien a todo el mundo. La exmujer de Manuel Benítez se ha mostrado muy crítica con el reencuentro con su hijo: "Le ha quitado protagonismo", han sido sus duras palabras ante una imagen histórica.

"A mi me parece todo bien, todo. No voy a dar más explicaciones", comienza diciendo Martina, para luego dar su verdadera opinión al respecto. "Yo creo que era tiempo, lo que pasa que creo que finalmente le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí, el acto en si era un reconocimiento a Manuel Benítez. Y eso, para mí era lo más importante. Porque se desplazó mucha gente, autoridades y demás. Y creo que Manuel Benítez se merece todo lo que se le haga. El encuentro muy bien, pero el protagonista era Manuel Benítez".

Respecto a las acusaciones que recaen sobre ella tachándola como culpable de que ambos hayan tardado tanto en reconciliarse, se ha defendido: "Yo tengo la culpa de todo. Mira la gente que piense lo que quiera, yo estoy en mi sitio, punto", ha indicado con ironía mientras daba la conversación por zanjada dejando claro que ella no ha intervenido para nada en este distanciamiento.