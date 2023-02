Desde que en la fiesta de Navidad Jorge Pérez terminara yéndose al sofá con Alba Carrillo, el matrimonio del ex Guardia Civil ha sido uno de los focos informativos. El vaivén de las versiones entre Alba y Jorge ha sido constante mientras se hacía público que la relación con Alicia Peña continuaba sólida. Ahora, la mujer de Jorge ha hablado por primera vez en un plató sobre cómo lo vivió y qué fue lo primero que se le vino a la cabeza.

Delante de Paz Padilla, Alicia se ha abierto en canal confesando que todo le vino de sopetón en cuestión de horas: desde que Jorge Pérez volvió a casa después de la fiesta hasta que se hicieron públicos los vídeos de su marido tonteando con Alba en la discoteca. Cabe recordar que estos vídeos fueron la primera piedra para que se diera a conocer todo el escándalo que, en un primer momento, tanto Jorge como Alba negaron en el programa 'Fiesta' para poder proteger su privacidad y la del matrimonio.

Alicia comenzaba confesando que "desde que sale de esa fiesta hasta que llega a casa, Jorge está en contacto conmigo y me dice todo tal y como ha ocurrido" negándole que haya pasado nada. Sin embargo, el gran dolor llega "cuando Jorge no contó en televisión la versión que me contó a mi", la que después le corroboraría "gente que estuvo allí en la fiesta". “No entendía por qué en televisión estaba contando una versión distinta a la que me había contado a mí en casa, no fue valiente, pero esto es algo que entenderéis cuando acabe el proceso judicial que tenemos abierto”.



Cuando todo se hace público, Alicia confiesa que “no sabía lo que estaba ocurriendo, estaba en shock, era incapaz de reaccionar, ya no solo por lo que había pasado con Jorge, si no por todo lo que se estaba hablando de mí, por la imagen que se estaba dando de mí delante de millones de personas”, ha explicado Alicia en 'Déjate querer', quien reconoce que eso era solo el principio y que todo quedó en "un segundo plano" al ver “el ataque tan salvaje que hubo hacia personas normales que somos Jorge y yo, incluso hacia mis padres (…) Me hicieron sentir horrible ya no solo como profesional, si no también como mujer, yo me sentía como una leprosa”.



Alicia Peña defiende a Jorge a capa y espada porque para ella lo más importante del mundo es su familia. “Yo lo he pasado muy mal, ha habido momentos en los que he querido desaparecer, pero todo esto me ha valido para aprender más de la vida, para lograr fortaleza y luchar, he sacado mucho aprendizaje de todo esto, cosas que profesionalmente me van a servir”.

En este sentido, Alicia está convencida de que, tal y como Jorge le ha asegurado, no le ha sido infiel a pesar de las versiones de Alba Carrillo y Marta López en el Deluxe pero, ¿perdonaría Alicia una infidelidad del padre de sus hijos? Aunque no se ha visto en esa situación, Alicia no lo da todo por perdido: “Tendríamos que sentarnos a hablar de muchas cosas, no puedo decir un sí o un no”.