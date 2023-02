Joana Sanz vive uno de los momentos más complicados de toda su vida. La muerte de su madre y la entrada en prisión de su marido, son dos acontecimientos que han dinamitado a la modelo. Pero ella ha sabido resurgir de sus cenizas como el ave fénix, así lo expresado ella misma a través de un post que ha compartido en sus redes sociales. En el punto de mira por el escándalo sexual de su marido Dani Alves, Joana tiene que hacer frente a cientos de comentarios y preguntas que muchas veces la desbordan. Aunque recibe mucho 'hate' en redes también recibe mucho amor por parte de las personas que la quieren.

En su primer desfile después de que saltara la polémica, la canaria ha recibido el cariño del público. Los espectadores se ha puesto de pie para aplaudirla. Muchas personas se ponen en su piel y muestran su apoyo a la modelo en estos complicados momentos.

Ha sido un momento muy emocionante para la modelo canaria. En cuanto Sanz salió a la pasarela con cara seria, el público comenzó a aplaudirla con efusividad, haciendo que sonriera. Un momento que ha marcado su vuelta a las pasarelas y que ella ha querido agradecer a través de su perfil de Instagram: "Tengo el corazón lleno de amor y agradecimiento por tantas palabras bonitas, por los aplausos al salir a pasarela, por los abrazos y sobre todo, por apoyarme para que vuelva a proyectarme".

La modelo también ha querido agradecer a la firma que le ha dado la oportunidad de desfilar en la pasarela de moda de Madrid: "Muchas gracias @lolacasademunt por apostar una vez mas en mi🙏🏽 ", ha escrito también la modelo.

Minutos antes de salir a la pasarela, la diseñadora de la firma solo tenía buenas palabras para Joana. En una entrevista en 'Fiesta' alabó la labor de la modelo canaria: "Joana es una mujer guapísima, exótica y profesional. Es una mujer con mucha fuerza y súper profesional".