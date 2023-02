Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, está viviendo su peor momento desde el fallecimiento de su madre y el ingreso en prisión del futbolista. Y aunque al principio decidió escapar de la actualidad dejando a un lado las redes sociales donde ha recibido acoso, la modelo ha dado un giro queriendo evadirse ahora con sus seguidores, en los que ha encontrado un gran apoyo en las últimas semanas.

Así, ha comenzado a utilizar las publicaciones para evadirse de la realidad que está viviendo en estos momentos, aunque en muchas ocasiones no lo consigue, y manda mensajes velados a su todavía marido aunque le haya eliminado de sus redes, a quien ha asegurado que no quiere dejar en la estacada en su peor momento aunque haya pensado en pedirle el divorcio.

Instagram

Parece que esta idea todavía le ronda la mente pues, con motivo de la última canción de Shakira junto a Karol G en la que continúa lanzando duros mensajes a Gerard Piqué, Joana ha enviado su propio dardo a su todavía marido. "Yo viendo que Shakira tiene nuevo tema y yo aún no saqué ninguno", escribía la tinerfeña. Una frase que estaba acompañada de una encuesta en la que preguntaba a sus seguidores si debería o no planteárselo: "Lo petas" o "No te vengas arriba", eran las opciones de respuesta. Por ahora, el 88% de sus seguidores le animaba a hacerlo.

Instagram

Y es que después de unos días muy malos, parece que la modelo está relativizando todo lo que ha vivido hasta el momento. Así, horas después compartía un meme en el que se veía a un niña tirada en una tumbona, con gafas de sol y bebiendo: "Yo después de haber sobrevivido los dos primeros meses de 2023". Una imagen con la que ironiza sobre cómo está iniciando este año.