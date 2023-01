Joana Sanz vive uno de los momentos más difíciles de su vida en menos de un mes se ha tenido que enfrentar a la pérdida de dos de sus pilares. Por una parte, la fatídica muerte de su madre a causa de un cáncer y pocos días después la repentina entrada en la cárcel de su marido Dani Alves, acusado de presuntamente haber violado a una joven, de 23 años, el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Dos duras situaciones a las que la modelo ha tenido que hacer frente. Y ahora se suma una nueva polémica a su vida. Y no es otra que los insultos y vejaciones que está sufriendo en la red. Joana Sanz ha denunciado ser víctima de acoso en redes sociales.

Y lo ha hecho con pruebas, pues ha compartido a través de varios 'stories' en redes sociales los crueles insultos que está recibiendo por la entrada de su marido en prisión.. Joana Sanz ha enseñado a sus seguidores varias capturas de pantalla en los que distintos usuarios le insultan gravemente y hasta la 'invitan' a quitarse la vida. La acusan, además, de ser cómplice de su marido, investigado por un presunto delito de agresión sexual.

¿Cambio de postura?

Aunque en un principio Joana Sanz mostró todo su apoyo a su marido públicamente, defendiéndole de los hechos de los que se le acusa: "Yo he visto cómo las mujeres se acercan a mi marido, y si lo hacen en mi cara qué no harán cuando yo no estoy", aseguró en un vídeo en el programa 'Y ahora Sonsoles'. "Yo sé lo respetuoso que es Dani", añadía dejando claro que antes de la entrada de Dani en la cárcel, ella creía firmemente en la versión que le había dado su marido de los hechos. Una postura que también adoptó su exmujer quien lo h defendido tras su ingreso en la cárcel.

Sin embargo, días después de su ingreso en prisión decidía mantenerse al margen y como consecuencia borraba todo rastro de su relación y de su matrimonio en redes sociales. Joana pasa por un momento muy complicado y puede que el acoso que está recibiendo en redes le haya llevado a borrar las fotografías con su marido. Sea lo que sea, desde luego