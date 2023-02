Shakira y Karol G ya tiene fecha para lanzar su nuevo 'temazo'. La artista colombiana está cosechando éxito tras éxito con las tres canciones que van dedicadas a la ruptura con Gerard Piqué. Aunque la ex pareja haya confesado que han sido momentos muy duros, parece que los dos están rentabilizando el momento. Mientras que Piqué disfruta de su nueva vida junto a Clara Chía, Shakira se vuelca en su trabajo ofreciéndonos 'temazos' para bailar. Tras 'Te felicito', 'Monotonía' y la sesión con Bizarrap, ahora la artista tiene un As bajo la manga que saldrá este viernes 24 de febrero. Shakira ha trabajado en conjunto con la artista colombiana Karol G para cantarle al desamor y no nos cabe la mínima duda de que será otro exitazo. 'Te quedó grande', así se llamará el nuevo single.

Esta última canción está llena de nuevas indirectas a sus respectivos ex. No solo Shakira ha tenido problemas con el padre de sus hijos. Karol G acabó bastante mal con el que fue su novio el rapero Anuel AA. "Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos! @KarolG x @Shakira TQG 🖤 24 de Febrero 00:00 🇨🇴❤️‍🔥 Barranquilla 🖤 Medallo", escribían en sus redes con una foto en la que aparecen las artistas de lo más sexys.

En este nuevo tema 'Te quedó grande' se pueden escuchar frases como: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía" y "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", promete ser un bombazo musical y las reacciones no se han hecho esperar. Bechy G, Greeicy, Alejandro Sanz, entre otros, escribían en el post de las cantantes deseosos de escuchar la canción.