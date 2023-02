Las palabras de Bertin Osborne sobre estar enamorado o no aún traen cola. El cantante se abrió por completo en el programa 'Déjate querer' haciendo unas declaraciones donde aseguraba que él no había estado enamorado nunca, unas palabras que, lógicamente, dolieron a su ex mujer, Fabiola Martínez, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas en el programa 'Y ahora Sonsoles'. "Lo que más me costó fue hacerme a la idea de que ya no me quería", aseguraba la venezolana sobre su divorcio.

Aunque después Bertín ha querido matizar lo que dijo a través de las redes sociales, han sido muchos los que han criticado cómo se expresó el cantante sabiendo que estas declaraciones iban a ser públicas, y entre las personas que le han tirado de las orejas por ello se encuentra Emma García. El programa que presenta, 'Fiesta', trató el tema y ella no pudo evitar hacer un comentario que llamó, y mucho, la atención de todos.

Con la sonrisa y el tacto que la caracterizan, Emma comentó el último vídeo que Bertín ha subido a las redes matizando las primeras declaraciones y disculpándose con su mujer, un vídeo en el que asegura que, lamenta que no se entendiera bien lo que quiso decir. “Bien, bien, tampoco te explicas, ¿eh, Bertín?”, comentaba Emma. Y es que la presentadora ha querido poner en su lugar a su compañero, a quien ha señalado que, efectivamente, no estuvo acertado eligiendo las palabras con las que transmitir sus ideas.

No obstante, ha puesto en valor que “él ha querido matizar. No sé si lo ha arreglado pero lo ha matizado”. Y es que, en cierto modo comprende a su compañero ya que “cada uno entendemos el amor y el enamoramiento de una manera”.