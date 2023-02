Susana Molina ha contado su trauma que le costó la salud mental. La influencer se abría en canal en sus redes sociales para contarle a sus seguidores el peor episodio que vivió. Hablar de salud mental está mejor visto hoy en día y muchos influencers cuentan sus propias experiencias para hacer ver que los problemas perjudican a todos y que lo sano es darle la mayor importancia a nuestra salud mental y física con ayuda de profesionales. La murciana fue víctima de un accidente de tráfico en 2017, tres años después de que saltase a la fama tras proclamarse ganadora de Gran Hermano 14. Este fue episodio que le dejó más de una secuela psicológica, y ella misma ha calificado como "trauma" que ha llegado a afectar a su vida habitual.

Las personas que han sufrido un accidente de tráfico tienen la mala suerte de pasar por un estado de shock difícil de explicar llegando a tener serias consecuencias para la salud mental. A través de sus redes sociales, contaba todos los detalles de su episodio traumático: "Hace unos seis años, cuando iba a coger el coche unos segundos antes de volver a casa, me desmayé", revelaba la íntima amiga de Anabel Pantoja, explicando que aunque parece un incidente sin importancia, a ella la dejó marcada para siempre: "A mí me creó un trauma y un problema de salud mental".

La que fue concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' no pudo coger el coche durante un largo tiempo y le afectó mucho porque no podía ir a visitar a su familia que vive a más de 600 kilómetros de Madrid. "Conducir me hacía sentirme libre, independiente y segura. Con tiempo y ayuda, cuando conseguí identificar el problema, conseguí eliminarlo casi del todo, y puedo volver a sentirme segura cuando cojo un volante." contaba.