El mundo del fútbol llora la muerte de Pelayo Novo, a los 32 años. El ex jugador de Albacete y Oviedo, falleció el pasado 28 de febrero al ser arrollado por un tren que cubría el trayecto Oviedo-Siero. El 112 Asturias recibió la llamada de alerta a las 19.55 horas, que avisó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Policía Nacional, que investiga las causas del suceso. "Estamos con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación. Familia y amigos, estamos con vosotros. Descansa en Paz Pelayo", se podía leer en el tweet en el que el Real Oviedo, equipo en el que se formó y en el que jugó en Segunda B hasta los 21 años, daba la triste noticia.



Pelayo Novo se formó como futbolista en el Real Oviedo y militó en el Elche, Córdoba, Lugo, el Cluj rumano y el Albacete. Fue en este último club, en el que en 2018, sufrió un percance por el que tuvo que dar un giro de 180º a su vida. Antes de jugar un partido contra el Huesca en El Alcoraz sufrió una caída desde la tercera planta en el hotel en el que se alojaba el equipo albaceteño y que le provocó varias fracturas. Fue intervenido en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, se recuperó pero quedó en silla de ruedas.

Tras un largo proceso de recuperación, Novo había encontrado en el tenis en silla de ruedas una nueva motivación deportiva y actualmente se encontraba en el número 12 del ránking. Además, formaba parte de la directiva de Federación de Tenis de Asturias y seguía vinculado al Real Oviedo, siendo el capitán de la Fundación.