El presentador Iñaki López ha vuelto, por fin, a su puesto de trabajo en La Sexta después de que hace unas semanas anunciara que se tenía que retirar temporalmente de la televisión por un problema de salud. Sólo unos días después le veíamos en redes sociales reaparecer por una causa muy noble, la manifestación por la sanidad pública, y aunque ya había confesado que su paso por el quirófano era un problema con la vista, ahora que se ha reincorporado a su puesto como conductor de 'Más vale tarde' ha tenido que explicar el motivo por el que había llegado con un ojo morado.

Ante la petición de su compañera, Cristina Pardo, de que diera explicaciones "porque si no va a parecer que no te hemos recibido con alegría en la redacción", finalmente Iñaki ha accedido ha contar lo que le había pasado: "Lo explico rápidamente, que ya sabéis que no me gusta acumular ningún tipo de protagonismo en este programa. Me gusta regalarlo y repartirlo entre todos vosotros. Y gracias por este primerísimo plano con esta marca en el ojo", comenzaba contando mientras sus compañeros de realización enfocaban su ojo izquierdo bien de cerca.

La Sexta

"Bueno, ¿a qué es esto debido? Hace un mes aproximadamente acudí, debido a molestias en el ojo, al hospital de La Paz, donde me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. No me gusta dejar las cosas a medias: tuve un ojo con desprendimiento, ¿por qué no un segundo? Pues, afortunadamente, y gracias a la pronta intervención de los médicos de La Paz y del retinólogo Armanda, esto está de nuevo en su sitio y parece que podré volver a veros antes que tarde, porque de momento, para mí, sois sólo sombras y os reconozco y ubico por el sonido de vuestras voces", les decía a sus colaboradores.

Sin duda, la recuperación del presentador ha sido rápida, y aunque puede tardar un tiempo en volver a ver con claridad como antes, parece que ya está listo para regresar al trabajo sin mayor problema.