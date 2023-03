Shakira está preparando todo para cerrar su traslado a Miami cuanto antes después del divorcio con Gerard Piqué. Una mudanza que está preparando para que se efectué finalmente el próximo 1 de abril, según han informado Lorena Vázquez y Laura Fa, una fecha demasiado cercana y que pillará a sus hijos al comienzo del tercer trimestre del colegio, pero que se trata de un punto de inflexión en el calendario que podría aprovechar para poder hacer las maletas e irse con su familia, y en esa familia se incluirían sus padres.

Y es que, la situación del padre de Shakira, William Mebarak de 91 años, sería muy delicada y la colombiana, volcada en su relación con él, habría puesto una condición a su mudanza: que él se traslade también junto a ella. Precisamente el delicado estado de salud de Mebarak a inicios de año fue lo que, presuntamente, pudo aplazar las fechas que Shakira tenía en mente para efectuar la mudanza.

Según las dos periodistas, Shakira hubiera querido irse el pasado 3 de enero, pero su padre tenía una operación programada para el 6 de febrero. No obstante, esta intervención fue anulada finalmente debido a la avanzada edad del colombiano, a quien la anestesia podría acarrearle algún problema de salud.

Sin embargo, la cantante, muy unida a su padre, confía en que pueda ser intervenido en Miami y es que, según Silvia Taulés, los médicos de esta ciudad podrían haberle dado garantías a la colombiana de éxito en la intervención. Así, Taulés informa en Vanitatis que la intención de la cantante es trasladar a William y Nydia, acompañados por una doctora, en un avión medicalizado a Miami dos semanas después de que ella aterrice en la ciudad.