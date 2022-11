Shakira y Gerard Piqué ya han alanzado un pacto. Así lo han confirmado ambos en un comunicado conjunto dejando ver que, tras cinco meses de negociaciones y tensos enfrentamientos, la ex pareja ha llegado finalmente a entenderse en favor de sus hijos. Un acuerdo que, para que entre en vigor, tendrá que ratificarse en los juzgados pero que ya no tiene ningún 'pero' por parte de ninguno de los dos progenitores.

Después de tantas negociaciones se han conocido algunos de los detalles de este documento que será rápidamente ratificado. Si bien el más conocido y destacado es que la colombiana se mudará a comienzos de 2023 a Miami con sus tres hijos en la mansión que posee allí para comenzar una nueva vida, este este solo uno de una larga lista de detalles que ya han trascendido sobre este pacto. Los últimos de los incorporados han sido el motivo por el que finalmente Piqué ha firmado y aceptado que sus hijos salgan finalmente de su Barcelona natal.

El gran escollo en la negociación habrían sido los plazos a cumplir, los cuales comenzaron a ser más flexibles según iban avanzando las reuniones, así como el tira y afloja que la ex pareja protagonizaba después de haber hecho pública la relación del catalán con Clara Chía, la cual ya no se esconde. Según El Periódico, el ex futbolista se habría comprometido a estar con sus hijos en Miami durante 10 días al mes de libre disposición y gran parte de las vacaciones escolares: Navidades, vacaciones de verano y festivos en Estados Unidos. Todo ello mientras no cambie su residencia a Miami, algo que parece que no va a ocurrir, y que podría motivar la custodia compartida.

De esta forma, se puede explicar el anuncio de su retirada tan repentina pues así tendrá mucho más tiempo para poder viajar a Miami siempre que lo desee y gestionar además sus empresas, las cuales tienen vínculos con La Liga.

Ahora, Shakira está preparando ya sus maletas para mudarse a principios de 2023 pues no solo está tranquila tras este acuerdo sino también después de que su padre recibiera el alta del hospital. Lo que aún no está claro es si también los padres de Shakira, que la siguieron hasta Barcelona, seguirán de nuevo a su hija hasta Miami para disfrutar con sus nietos.