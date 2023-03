Isabel Pantoja por fin ha vuelto a su casa después de casi un mes de gira por América. La tonadillera ha recalado con su 'tournée' en Miami, Nueva York y Puerto Rico con varios conciertos que han sido un éxito rotundo por las ganas que sus fans tenían de verla sobre los escenarios, pero lo cierto es que el regreso a España de la cantante de 'Marinero de luces' no ha sido nada tranquilo, y es que parece que en tres semanas que se ha marchado su vida se ha desmoronado un poquito más.

La artista, que ha llegado al aeropuerto de Jerez de la Frontera entre una nube de personas de su equipo, seguridad, reporteros y cámaras, se ha apresurado -con un gran abrigo, capucha puesta y una mascarilla pensando que, quizá así, no la reconocerían- a bajarse de una furgoneta blanca con la ayuda de su hermano Agustín para subirse en otra negra que, presumiblemente, la llevaría a Cantora, su casa en Medina-Sidonia, y aunque espera poder descansar tras unas semanas llenas de trabajo y algo de turismo, se le acumula el trabajo después de haber sido demandada y de haber sufrido un robo en su local de Málaga, Cantora Kopas.

Gtres

Por su parte, Anabel Pantoja, que forma parte del equipo de 'management' de Isabel cuando organiza conciertos, también aterrizó en España, aunque ella se dejó ver en el aeropuerto de Madrid, muy cansada pero feliz por su vuelta a casa... y poder recuperar su ColaCao.

Gtres

Como ya contamos estos días atrás en Diez Minutos, poco después de irse a Miami, Isabel Pantoja fue noticia tras recibir una demanda por parte del youtuber cubano Alexander Otaola por incumplimiento de contrato tras haber llegado a un acuerdo, según él, para realizarle una entrevista que nunca se produjo. Días más tarde, Isabel recibió otro duro varapalo: su local malagueño 'Cantora Kopas' había sido destrozado robado y okupado, pero al no estar en España no podía poner una denuncia hasta que no llegara, y tan sólo unas horas después de aquello se conoció otra noticia: después de saberse que quería vender Cantora para paliar sus problemas de liquidez, recibió la noticia de que se había paralizado la venta en seco.

Mediaset

Según contó Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', tras llegar a un acuerdo con una empresa energética por 10 millones de euros para montar un parque eólico, "descubren que por el Real Decreto 1/2015 del 13 de enero que Cantora se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000 Acebuchales de la campiña del sur". Otro 'palazo' a la tonadillera que tendrá que ver cómo soluciona.