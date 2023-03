Alejandra Rubio quiere que su madre, Terelu Campos, encuentre de nuevo el amor. La nieta de María Teresa Campos acudió al evento The Social Hub de 'Eggsoeggso' en Madrid coincidiendo con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y allí confesó quiénes son sus referentes. "Mi madre y mi abuela" aseguró y explicó cómo se encuentra la veterana presentadora. Dale al play para escuchar a Alejandra Rubio.

"Está todo bien, está tranquila, haciendo una vida muy tranquila y muy bien" y que Terelu también vive un buen momento. "Mi madre sin parar que eso siempre es bueno y muy feliz", explicó. La colaboradora de 'Fiesta' también comentó las últimas palabras de Bigote Arrocet comentando la situación de su abuela y que tanto han dolido a las Campos. "Él ahora no sabe nada de la vida de mi abuela ni de la nuesra y opinar sin saber es algo muy peligroso", aseguró. La joven no quiso comentar el distanciamiento entre su tía Carmen Borrego y su hijo aunque confía en que arreglen la situación porque "la familia es lo primero".

En el vídeo de la parte superior, Alejandra Rubio habla de su familia y le hace una petición muy especial a su madre, Terelu Campos. ¿Quiere que se vuelva a enamorar? ¡Dale al play para descubrirlo!

Alejandra Rubio también habló de su ex, Carlos Agüera, con el que rompió el pasado enero, y dijo que mantienen una relación cordial. "Nos llevamos fenomenal tenemos muy buena relación y eso no va a cambiar nunca pero cada uno a su vida y estas cosas pasan" y habló de la boda de su íntima amiga, Marta López Álamo, y Kiko Matamoros. "Tengo muchas ganas de boda, estoy dándole vueltas a qué me voy a poner, yo soy de dejarlo pero ya queda muy poco. Además quiere que vayamos guapísimas sus amigas así que habrá que ponerse un look guay. No quiere damas de honor y yo le he dicho que quiero ser testigo y ojalá que sí. Le tengo mucho cariño a Kiko y estoy súper feliz por ellos. Va a ser un día increíble", comentó.