Tres años después de que Edmundo Arrocet rompiese su relación con María Teresa Campos, la ex pareja vuelve a ser noticia, como puedes ver en el vídeo arriba. Fiorella Vismara, sobrina del humorista, se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para defender a su tío de algunas cosas que se están diciendo de él. Y lo ha hecho frente a Alejandra Rubio, nieta de la veterana presentadora y colaboradora habitual del programa de Emma García. "Mi tío rompió con María Teresa Campos por su agresividad, no solo por la verbal, esta mujer se autolesionaba", ha dicho Fiorella.

Alejandra, al oír a la sobrina de Edmundo, la ha advertido sobre los problemas en los que puede meterse si seguía por ese camino: "Tú sabrás lo que dices, si pasas ciertos límites vas a salir perjudicada". Pero no es la primera vez que Fiorella habla en estos términos de María Teresa Campos. En octubre de 2020 aseguró que "cuando Teresa se enfadaba perdía el control total, se tiraba de los pelos y tenía unos berrinches horribles, como si estuviera poseída".

La argentina también ha hablado en 'Fiesta' de la ruptura de su tío y la presentadora. "Él le mando a ella un mensaje porque Terelu Campos le pidió que, si realmente se había acabado, lo cerrara y lo dejara claro, pero ellos ya habían roto antes", aseguró. Al parecer la 'fuente' de Fiorella sería su propio tío, que le habría contado todo lo sucedido durante la relación y en la posterior ruptura. Sin embargo, Alejandra Rubio no opina lo mismo: "Edmundo se fue de viaje y le mandó un mensaje. Tenéis un cacao. Él termina con el mensaje y luego es cuando mi madre habla con él y le dice que hablen las cosas", ha zanjao la hija de Terelu Campos.

También ha salido el tema de los regalos que Edmundo hacía a la presentadora. "Yo no digo nada, pero Edmundo le regalaba a mi abuela pantalones del chino, que me parece muy bien, pero que no digan que él le hacía regalazos (...) Mi abuela dejó de ponerse sus joyas buenas para ponerse bisutería que él le regalaba porque a ella le encantaba todo lo que él le diese". A lo que Fiorella le ha contestado: "Mi tío le compraba a tu abuela esas cosas porque a ella le gustaba esa tienda".