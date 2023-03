Ana Rosa Quintana se confiesa ¿ha sentido atracción sexual por una mujer? En la mañana de este martes 14 de marzo, en 'El programa de Ana Rosa' han hablado sobre la incorporación al temario de las oposiciones de la Policía Nacional, tanto para acceder al cuerpo como para promocionarse dentro de él, de la obligatoriedad de aprenderse 37 nuevas sexualidades y 10 orientaciones sexuales. En la mesa de actualidad, han explicado algunos de estos términos como pansexual y la periodista ha entrevistado a una pareja que vive una situación de poliamor. Tras la entrevista, Ana Rosa Quintana, haciendo gala de su espontaneidad la misma que el día anterior le hizo soltar un taco en directo, habló de sus gustos sexuales. "Nunca me ha atraído sexualmente ninguna mujer, tampoco me atraen todos los hombres, me atrae el mío pero me parece bien que la gente viva su sexualidad como quiera" decía dejando claro que el único hombre que le atrae es su marido, Juan Muñoz, con quien lleva ya casi 25 años de amor y le dedicó un romántico mensaje en el último San Valentín.

Ana Rosa Quintana, que hace unos días también contó un secreto de su boda con Juan, también le ha mandado un 'recadito' a otra mujer, Victoria Rosell Aguilar, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que hace unos días colgó una foto ofensiva hacia ella en su Twitter. "Mientras la mujer no llegue y me insulte como la delegada del Gobierno que no entiende nada esta mujer", comentó. Después de hablar sobre los orientaciones y gustos sexuales, la presentadora ha pasado al Club Social donde, a la hora de sentarse en el sofá y colocarse, ha tenido algún problema con su falda como ha comentado Joaquín Prat, que va a volver a ser tío. "He tenido algún problema con la raja de la falda", reconoció la periodista.