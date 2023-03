Su hermana, Andrea Prat, ha utilizado sus redes sociales para anunciar que está embarazada por tercera vez. El presentador de 'El programa de Ana Rosa', que hace unos días hizo una barbacoa con su novia Alexia Pla , no se ha pronunciado sobre la buena noticia pero seguro que está feliz por su hermana pequeña a la que está muy unido igual que con su hermana Alejandra que habla maravillas de él . "Mi hermano Joaquín y yo nos adoramos" confesó la colaborador de 'Y ahora Sonsoles' en su última entrevista con DIEZ MINUTOS., padre de un niño Joaquín, que ya tiene tres de Alejandra: Adriana, Alejandro y Amaro y dos de Andrea, Mauro y Hugo.

Andrea Prat está feliz de aumentar la familia aunque ha confesado que este tercer embarazo no está siendo fácil. "En unos meses seremos familia numerosa🙈 Me encantaría decir que está siendo un embarazo precioso pero me está dando bastante guerra! Saber que el bebé está bien es suficiente y yo espero estar a tope pronto", escribía junto a la foto familiar en la que anunciaba la buena nueva. "Qué felicidad! Venga que ya queda menos", escribió su hermana Alejandra. Tras los mensajes de felicitación recibidos, la hermana de Joaquín Prat decidió compartir las complicaciones que había sufrido en las primeras semanas de gestación.

Andrea Prat quiso agradecer las muestras de cariño recibidas y explicar las complicaciones que había sufrido. "Ha sido un primer trimestre algo complicado… muchas náuseas y malestar durante casi todo el día. Además de eso, el susto que nos llevamos hace algo más de un mes que nos llevó directos al hospital. El motivo? Un hematoma intrauterino que puso en riesgo el embarazo y, a mi, me ha tenido fuera de juego todas estas semanas. Poco a poco la situación va mejorando y el hematoma no ha seguido creciendo, así que ahora no queda otra que hacer vida muuuuy tranquila y seguir guardando reposo, con la esperanza de volver a la normalidad lo antes posible", escribió. Como ella misma ha contado, debe seguir guardando reposo y seguro que su familia y sus hermanos son su mejor apoyo en estos momentos. Andrea puede consultar los mejores libros sobre maternidad para saber cómo va su gestación. Además, si busca nombre para su bebé, puedes inspirarse con los 180 nombres de niña que se han puesto de moda o los 120 nombres de niño modernos.

