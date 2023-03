Amaia Salamanca es toda una madre pero, ¿le ha sido fácil compaginar su carrera con la maternidad? El programa 'Días de tele' tenía como invitada este miércoles 15 de marzo a la actriz compartía algunos de sus recuerdos del concurso de Televisión Española y de sus inicios profesionales. La vida le cambio a Amaia cuando intérpretó a Cata en 'Sin tetas no hay paraíso': "Fue un antes y un después profesionalmente y personalmente. Empecé a ser conocida", contaba. "Yo comencé con 20 años. Empecé a ser conocida, la gente me veía en sus casas y me reconocía por la calle", y confesaba que ella no estaba estudiando para dedicarse al mundo de la interpretación. "Cuando comencé no tenía claro que me quería dedicar a esto. Yo estaba estudiando un doble grado de derecho. Ahora no me veo en eso. Yo de pequeña trabajaba de camarera, clases particulares… para ir ganando dinero y tener mi independencia", aseguraba.

La reacción de sus padres cuando les comentó que quería ser actriz no fue muy mala: "Mis padres siempre han sido de una educación muy empírica. Me dijeron que por favor no dejara la carrera, que intentara llevar las dos cosas... Sin embargo, con los rodajes de 12 horas diarias era imposible mantener las dos cosas a la vez. Les dije que lo iba a dejar del todo para seguir ese camino y me veían ilusionada... No me dijeron nada". Ahora tiene una carrera bastante consolidada y sus hijos están de lo más orgullosa de ella. "Hay ciertas faltas en mi casa pero mis hijo no lo entienden como que les abandono. Solo que tengo que salir a trabajar para que tengan la mejor educación posible. Todo el mundo intenta conciliar como puede", explicaba la actriz.