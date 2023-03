Gtres

¿Cómo lleva su embarazo Vania Millán? Tan solo unos días después de anunciar la buena nueva, Millán reaparecía en un desfile de Silvia Fernández. Se la podía ver visiblemente contenta, y es que está viviendo una etapa de lo más dulce. El pasado 9 de marzo, la que fuera Miss España 2002 utilizó sus redes sociales para confirmar que estaba esperando su primer hijo junto a su marido, el doctor Julián Bayón. Hacía solo unas semanas que la pareja había acudido a la fiesta de Bvlgari donde explicó que seguía con la ilusión de aumentar la familia y que estaba inmersa en el proceso. "Hemos pedido un niño" decía mientras su marido desvelaba que "lo hemos pedido para Reyes'. Ahora, tras la confirmación de su embarazo, parece que su sueño se va a hacer realidad y no puede estar más feliz.Vania ha explicado que el proceso ha sido complicado. La que fueraMiss España 2002 contaba por sus redes todos los detalles de sufecundación in vitro: "Son miles las causas yporque escucho historias vuestras y lo mío se queda en nada", contaba. Aunque ahora va todo favorablemente, Millán ha pasado sus miedos, y es que "al ser una implantación que no asegura nada", ha vivido muchísimos momentos de incertidumbres. Actualmente la modelo está de 14 semanas y se siente segura y tranquila. Con ganas de vivir intensamente el embarazo. Aunque aún no sabe con certeza si es chico o chica, la alegría es la misma por poder cumplir su sueño maternal.