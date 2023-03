Risto Mejide ha tenido una tarde que no olvidará en la vida. Este jueves 23 de marzo ha sido la presentación de su libro 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach' y son muchos los que han asistido a este gran día pero hay alguien que ha eclipsado a los demás. Este jueves, su ex Laura Escanes también tenía una cita muy importante. La influencer ha presentado un programa en directo de su podcast 'Entre el cielo y las nubes' y ha sido mucha la expectación que ha generado. Mucha casualidad pero ambos han dejado claro que se desean lo mejor tanto profesionalmente como personalmente. Álvaro de Luna acompañaba a la joven en este día y parece que la nueva ilusión de Risto tampoco ha querido perderse el gran momento de su chico.





Gtres

Sergio R. Moreno

"Puede ser que algún día le pida que vaya a algún photocall conmigo y a lo mejor la convenza o a lo mejor no, no lo sé pero yo tengo que ser muy respetuoso con esto porque me va la relación en ello", decía en su ultima entrevista en la que contaba la feliz y enamorado que está de su nueva pareja. La joven de 26 años se llama Natalia Almarcha, y aunque vergonzosa,

Tras finalizar la presentación, el presentador se acercaba a la butaca en la que estaba su pareja mostrando muchos gestos cariñosos. Al gran día del catalán también han acudido rostros conocidos como Edurne, su compañera en Got Talent; Mariló Montero, con la que dio las campanadas el pasado 31 de diciembre; Adriana Abenia y su marido Sergio Abad; y Kike Sarasola, al que entrevistaba esta semana en su programa, Viajando con Chester.

Sergio R. Moreno

Sergio R. Moreno