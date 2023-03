El pasado 24 de marzo, la novia de Antonio David Flores utilizaba sus redes sociales para anunciar que había recibido un despido disciplinario por parte de la empresa en la que trabajaba desde 2017. Marta Riesco ejercía su labor de reportera para Unicorn Content, la empresa de Ana Rosa Quintana, en Mediaset. Primero trabajó en 'El programa de Ana Rosa' y, desde el pasado octubre, estaba en el programa 'Fiesta'. La periodista ha anunciado medidas legales contra su ex empresa para impugnar su despido y su pareja, Antonio David Flores, le ha mostrado su apoyo público y ha revelado cuáles son las razones del cese de su contrato . "Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo", escribió en su Instagram.

Una de las personas que ha reaccionado al despido de Marta Riesco ha sido Cristina Porta. Fue el pasado 1 de febrero cuando las reporteras protagonizaron una fuerte pelea en mitad de un directo de 'Sálvame'. Tras el enfrentamiento, la cadena decidió vetar a Marta de los directos lo que le produjo un ataque de ansiedad y una baja médica. Unos días después de volver al trabajo en 'Fiesta', Riesco recibió la comunicación del cese de su contrato. La colaboradora de 'Sálvame' ha hablado para 'The Objective' y ha revelado si le había sorprendido el despido de Marta Riesco.

Captura TV

"Las productoras saben perfectamente qué quieren de los trabajadores. Yo, por ejemplo, he trabajado con Unicorn Content en varios programas, y la verdad es que les tengo muchísimo cariño, es una productora que trata a sus trabajadores genial, pero hay unas condiciones y trabaja para Telecinco" decía Cristina Porta sobre el despido de Marta Riesco y defendía a la productora y a Mediaset. "No hay que olvidar de todas las productoras que trabajan en mi cadena, creo que los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena, no solo de la productora. Yo creo que Unicorn ha hecho lo que ha considerado pensando en la cadena en la que trabaja. El respeto máximo hay que tenérselo a la cadena y creo que ellos han tomado la decisión en base a eso", comentó.

Cristina Porta también comentó su encontronazo con Marta Riesco en directo en 'Sálvame'. "Para mí fue un momento muy tenso, nunca viví algo así y fui muchos años reportera... Además de lo que se vio, se vivieron situaciones, grabándome... Sentí que a mí se me estaba dificultando mi trabajo, porque yo no provoqué nada" y añade que no cree que el despido sea un castigo.