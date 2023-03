Parece que Rosa López no para de encadenar polémicas una tras otra, y si ya era noticia por su supuesta y sorprendente enemistad con Chenoa y otros 'triunfitos', su última actuación también ha dejado mucho que desear para muchos 'eurofans'. La artista estuvo invitada a la 'pre-party' eurovisiva que se celebró el pasado fin de semana en Barcelona, donde cantó -además de su mítico 'Europe's living a celebration'- canciones de algunas otras representantes españolas en el festival, como 'Quédate conmigo' de Pastora Soler o 'Amanecer' de Edurne... y para muchos las ha 'destrozado'.

Las críticas en redes sociales han sido feroces estos días, así que Rosa ha querido salir al paso para dejar claro lo que piensa: "Quiero tomarme un momento para daros las gracias a todos por el amor y apoyo que me demostráis día a día. Entre ayer y hoy he estado recibiendo muchas críticas en referencia a la actuación del pasado sábado. Nunca es fácil lidiar con el odio y las críticas, intentas ser un impermeable, pero siempre se filtra algo. Estoy feliz, aun así, de ver la parte amable de todo, gente que sin tener por qué, intenta calmar las aguas", comenzaba diciendo.

🇪🇸 @RosaLopez hace un recorrido por los éxitos de España en Eurovisión…

▶️«Quédate Conmigo» de @PastoraSoler (2012)

▶️«La Noche Es Para Mi» de @SorayaArnelas (2009)

▶️«Amanecer» de @Edurnity (2015)

Sin olvidar su mítico «Europe's Living A Celebration» (2002)#BCNEurovision pic.twitter.com/auKQSr0VcN — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) March 25, 2023

"La música siempre ha sido mi refugio y mi pasión. Y siempre lo será. Cada artista asume y afronta una actuación de la mejor manera, siempre con todo el amor para hacer disfrutar a todas las personas que están mirando y esperando grandes cosas. A veces, no es lo que uno se imaginaba, a veces sales desbordado de emoción y otras de energía. Pero siempre te mueve algo, siempre y es lícito y justo que cada persona lo exprese. Para los que me conocen y siguen mi carrera: Gracias por recordarme por qué hago esto y por darme la fuerza para seguir adelante". Rosa también quiso dejar claro que "prometo seguir trabajando duro, creciendo como artista y dando música que os haga sentir tan vivos como a mi", y añadía que lo importante es disfrutar de la música y no las críticas que a veces la empañan: "¡Nos vemos pronto en el escenario OS QUIERO! Mientras disfrutemos de la música", se despedía.