En cueros: así es como acudió Rosa López, literalmente, a apoyar a su amigo David Bisbal por la celebración de su 20º aniversario en la música. Al almeriense le ha ido muy bien desde que saltara a la fama gracias a la primera edición de 'Operación Triunfo', tanto que en los 20 conciertos que ha programado en el madrileño Teatro Albéniz han colgado el cartel de 'agotado', y ahora que está completamente asentado en el mundillo, ha querido rodearse de sus amigos más allegados para festejar este hito en su carrera. Una de ellas fue nuestra 'Rosa de España', que no dudó en posar en el photocall y atender a la Prensa, con su look 'total leather' y, como siempre acostumbra, muy educada.

La artista del 'Europe's living a celebration' dejó claro el amor que siente por su amigo, un amor y un respeto que comparte con todos sus compañeros de la Academia, pero preguntada por el distanciamiento con Chenoa, a la que hasta hace poco se refería como amiga con todas sus letras y últimamente es más 'compañera' desde que no la invitara a su boda en 2022, prefirió salirse por la tanjente: "Respeto mucho a todo el mundo. A la Prensa, a los compañeros... entiendo cada vez más este mundo, y cuando me hacen preguntas que me ponen nerviosa a pesar de no ser ni verdad... pues, bueno, hay que empatizar".

Rosa López apoya a David Bisbal en la celebración de su 20 aniversario en la música. Gtres

Decidida a no dar declaraciones sobre Chenoa -con la que algo de relación sí seguirá teniendo, pues se siguen mutuamente en las redes sociales-, apuntó que está muy feliz en general: olvidada su reciente polémica con Emma García en el programa 'Fiesta', centrada en la promo de su nueva canción '1930' y contenta también con su paso por 'El Desafío', también está de lo más enamorada: "No te lo puedo negar, hoy a venido conmigo... y hoy además me ha dicho una frase tan bonita que me he quedado hasta pillada: 'es más bonito tenerte que soñarte'. Da igual la boda, todos los días me caso", ha apuntado.

David Bisbal y su mujer, Rosanna Zanetti, posan juntos en la celebración del 20 aniversario del cantante en la música. Gtres