🇪🇸 @RosaLopez hace un recorrido por los éxitos de España en Eurovisión…

▶️«Quédate Conmigo» de @PastoraSoler (2012)

▶️«La Noche Es Para Mi» de @SorayaArnelas (2009)

▶️«Amanecer» de @Edurnity (2015)

Sin olvidar su mítico «Europe's Living A Celebration» (2002)#BCNEurovision pic.twitter.com/auKQSr0VcN — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) March 25, 2023

Sin duda, Rosa López hizo historia en Eurovisión cuando se presentó como candidata al Festival en 2002. Pues en 2023 ha vuelto a sorprender a todos pero no de la misma manera. Tras su paso por 'Operación triunfo 1',pero la fama le duró poco. Rosa de España, como se le llama cariñosamente, tuvo muchos problemas vocales que ha hecho que su carrera profesional no despegue como la de algunos de sus compañeros. Aún así ahí ha estado buscando su sitio y son muchos los espacios de televisión que cuentan con su presencia. Este fin de semana, ldonde concursantes del Festival de este año representabas sus canciones para conquistar a los fans y conseguir sus votos en mayo. Además de sus visitas, otros artistas como Rosa, Beth o Jose Otero (muy querido por los eurofans tras su paso por el Benidorm Fest) también estuvieron allí.

Rosa López se subió al escenario de la ciudad condal para hacer un recorrido por los éxitos de España en Eurovisión. Comenzó cantando la canción 'Quédate Conmigo', que representó Pastora Soler y a continuación 'La Noche Es Para Mí' de Soraya, y también cantó el 'Amanecer' de Edurne para finalizar con su mítico 'Europe's Living a Celebration'. Grandes éxitos que parece que le vinieron grandes a la artista granadina.

Tras su actuación, las redes sociales se encendía con comentarios de preocupación por la voz de Rosa y su aparente incapacidad para afinar. "Una cosa es versionar y otra desafinar cada nota, frase y letra". "El problema es que con sus limitaciones vocales pensara que sería buena idea cantar 'Quédate Conmigo' y que nadie de su equipo le dijera: 'te doy un consejo, para'", eran algunos de los comentarios que se podían leer en Twitter.