La reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva fue, sin duda, una de las noticias más sorprendentes de lo que llevamos de 2023. España se dividió entre los que pensaban que hacía muy bien y los que creían que era un error garrafal, y parece que estas opiniones no sólo las teníamos los ciudadanos de a pie, porque resulta que los famosos también han hablado largo y tendido sobre este 'salseo', siendo uno de ellos uno de los grandes amigos de Tamara en la tele: Jordi Cruz.



La hija de Isabel Preysler, que ganó 'MasterChef Celebrity 4' en 2019, afianzó una gran amistad con el cocinero. Incluso se habló de posible relación por su tonteo entre ellos a pesar de que él tenía y tiene pareja, y es por eso por lo que, también en calidad de ganadora, Tamara quiso pasar por las cocinas de la recién estrenada 'MasterChef 11', y a pesar de que se suponía que Tamara iba para aconsejar a los aspirantes, también hubo un momento de 'pique' entre la influencer y Jordi, que se olvidó por un momento de su buen rollo con Tamara y le lanzó una sonora pulla por volver con Íñigo Onieva después de que le pusiera los cuernos: "Estoy intentando mantenerme al margen, no sé qué decirle", dijo Jordi cuando salió el tema.

Aquella expresión ya dejaba claro que no compartía esa reconciliación, y Tamara lo sabe: "He vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta", dijo ella, a lo que Jordi ya no se cortó: "Nunca me gustó", se reafirmó. Tamara no pudo evitar reírse, y explicó sus motivos: "Ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho", apuntó convencida de su decisión. Hay que tener en cuenta que la grabación del programa coincidió en el tiempo con la reconciliación y estaba todo muy reciente, por lo que cabe la posibilidad de que la opinión de Jordi haya cambiado, especialmente porque a Tamara seguramente le haría ilusión que su amigo formara parte de su lista de invitados. ¿Habrá recibido la invitación? ¿Aceptará... o declinará ir a 'El Rincón' el próximo 17 de junio?