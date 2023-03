Joaquín Prat sufre un lapsus a la hora de hablar de la nueva hija de Ana Obregón. La actriz, de 68 años, ha sido madre de una niña por gestación subrogada y la noticia ha generado un intenso debate en nuestro país donde esta práctica no es legal pero si se puede inscribir a los niños nacidos por este método en un país extranjero. La familia de Ana Obregón se ha sorprendido por la polémica creada y muchos son los famosos que han opinado, a favor o en contra, sobre la nueva maternidad de la presentadora como Georgina Rodríguez que le envió un mensaje de felicitación.

Otras dos de las personas que han hablado de la nueva maternidad de Ana Obregón han sido Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa'. En este programa de Telecinco colabora Alessandro Lequio, ex de Ana, y una de las pocas personas que conocía todo el proceso aunque luego el italiano ha reconocido que hay cosas que se le escapan. Joaquín Prat ha sido una de las personas más críticas con la decisión de Ana y, en el programa, tuvo un lapsus hablando del tema que se volvió viral. En el vídeo de la parte superior, podrás ver el lapsus que Joaquín Prat tuvo a la hora de hablar de la nueva maternidad de Ana Obregón. ¡Dale al play para conocer qué ocurrió!

Capturas TV

"Ahora se sentará con nosotros Alessandro Lequio y esa niña tiene una hermanastra" fueron las palabras de Joaquín Prat sobre la hija de Ana Obregón. Ana Rosa, que se dio cuenta del error que había cometido su compañero, salió al rescate y aclaró "no, no tiene nada. La hija de Alessandro es de Alessandro Lequio y María", corrigió rápidamente dejando claro que la hija de Ana Obregón no tiene nada que ver con Ginevra Ena, la hija del italiano y María Palacios. Alessandro Lequio no ha comentado el lapsus de su compañero pero si ha rectificado sus palabras sobre su conocimiento sobre la gestación subrogada que ha llevado a cabo la madre de su hijo Aless, fallecido hace casi tres años. Además de reconocer que todo esto le remueve el dolor que siente por la pérdida del joven, enfadado y preocupado, ha querido dejar claro que él había detalles intermedios del proceso que no conocía y ha puesto en duda que personas del entorno de Obregón no conocieran su nueva maternidad.