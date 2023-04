Tania Deniz y Albert Barranco ¡se han tatuado juntos! La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' nos lo ha mostrado en su canal de Mtmad, y lo ha hecho tras una pelea y su consiguiente reconciliación con Albert Barranco.

La pareja se conoció tras la salida de ella del reality show en República Dominicana y desde entonces no se han separado, incluso cuando la canaria participó en 'Pesadilla en el paraíso'. Después de finalizar el concuso en Cádiz, los tortolitos tomaron una decisión sobre su futuro: irse a vivir juntos a Barcelona. "Seguramente me iré a Barcelona porque me lían fácil", decía ella, y así fue.

Ya instalados, Tania y Albert Barranco tuvieron un rifirrafe. Según nos contó la influencer, ambos tenían planeado tatuarse juntos, pero el mismo día de la cita, Barranco quiso vender su moto para comprarse una nueva: "No me habla. No nos íbamos a tatuar hoy porque no me nace tatuarme con una sonrisa como si estuviéramos bien", explicaba y confesaba sobre su estancia en Barcelona: "No puedo ir a despejarme por ahí, o irme a mi casa o irme con mis amigas. Me siento aquí agobiada, a veces me siento sola", comentaba.

Mtmad

Pero a los pocos días, llegó la reconciliación en Murcia, concretamente en el cumpleaños de Ana Nicolás, exconcursante de 'La isla de las tentaciones': "Lo pasamos súper bien, estuvimos con todos y a la vuelta arreglamos las cosas" , describía la influencer. Además, para los dos, la pelea "fue una tontería".

Ahora, ambos han ido a tatuarse: "Por fin vamos a hacer lo que quería. Vamos a dar un paso más en nuestra relación. Somos unos locos, no pasaba", así abría el último episodio de MtMad. Tania no solo se ha hecho un tatuaje... se ha hecho cuatro en total y uno de ellos con un significado especial: "Hemos decidido tatuarnos él mis iniciales y yo las de él", aseguraba.