Gerard Piqué ha hablado por primera vez y sin filtros de cómo se siente tras las canciones que Shakira le ha dedicado en el último año. Aunque la colombiana comenzó con un sencillo 'Monotonía' en el que no criticaba la relación sino que la daba por terminada, pronto empezó una trilogía en la que mostraba su crítica al deportista con 'Te felicito', 'TQG' y la famosa sesión 53 con Bizarrap con la que ha roto récords. Temas que el catalán ha contestado a través de sus directos en Twitch sobre la la Kings League, el mismo escenario en el que ahora ha confesado que está en un momento de su vida en el que se siente "súper feliz", y ha aprovechado para hablar del tema.

"Mi año pasado, si llega a afectarme algo, era para tirarse a un barranco", confesaba el presidente de la Kings League en un directo con el presidente del equipo Jijantes. El ex de Shakira aseguraba que no había necesitado de ayuda psicológica para poder superar algunos de los peores momentos sino que había recurrido a una técnica que lleva poniendo en práctica desde su experiencia como jugador: "Hay que relativizar mucho las cosas, solo le doy importancia a lo que de verdad es importante".

Aunque ha destacado durante gran parte de su intervención, que él era partidario de dejar de criticar y relativizar todo, ha tenido un gran mensaje para su ex, Shakira. "La otra..., el tema de lanzar beef (odio) está muy bien que es la moda y tal, pero no nos paramos a pensar en las consecuencias a nivel mental que puede tener en la gente a la que le tiras el beef. Y queda muy bien a título personal, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar? ¿que alguien se suicide para que digan 'ostias, nos hemos pasado'? La gente me ha decepcionado mucho", ha sentenciado. Un mensaje muy aplaudido entre los comentarios.

Sin mencionar su nombre en ningún momento, ha confesado que durante el año pasado ha llegado a recibir "barbaridades" a través de los redes sociales, provenientes de los fans de la colombiana, los cuales trataba como si fueran "robots" para no tenerles en cuenta, "y mentalmente es muy sano". "Cuando te ven que te muestras indiferente es cuando se matan de rabia; en el momento en el que os preocupáis, han ganado", haciendo un alegato a que cada uno viva su vida sin juzgar a los demás y que "lo único que puedes controlar es lo que tú haces, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida".

En la línea de las redes sociales, ha criticado la presión que, sobre todo, tienen los jóvenes, chicas y chicos, para estar perfectos y obtener la aprobación de su entorno: "¿en qué mundo vivimos?". "Cada uno que tenga, haga, pese lo que le dé la gana. Que su vida es suya y de nadie más", ha zanjado destacando que esto también afecta a los famosos.