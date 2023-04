Gerard Piqué ha opinado sobre la nueva maternidad de Ana Obregón. En una entrevista en Twitch a Gerard Romero, presidente del equipo Jijantes de la Kings League, el ex jugador se sinceraba como nunca sobre el complicado momento por el que está pasando. La ruptura con Shakira ha sido bastante compleja y son muchos los ataques que se han lanzado durante un tiempo. "Mi año pasado, si llega a afectarme algo, era para tirarse a un barranco. La otra..., el tema de lanzar beef (odio) está muy bien que es la moda y tal, pero no nos paramos a pensar en las consecuencias a nivel mental que puede tener en la gente a la que le tiras el beef. Y queda muy bien a título personal, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar? ¿que alguien se suicide para que digan 'ostias, nos hemos pasado'? La gente me ha decepcionado mucho", eran algunas de las palabras que expresaba el presidente de la Kings League.

En esta entrevista no solo ha contado cómo está personalmente, sino que también ha querido dar su opinión sobre uno de los temas del momento: la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada. "La envidia es lo que reina en este país, con diferencia. Y tienes que estar por encima de esto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tienes que controlar lo que tú puedes hacer. Lo que tienes que hacer es vivir tu vida", empezaba diciendo. "Fíjate todos los jaleos que ha habido últimamente en el tema del corazón. El tema Ana Obregón. El tema de Risto Mejide, que si se ha enamorado de una persona de una edad... ¡Que la gente haga lo que le dé la gana! ¡Dejad de molestar! Que si está bien o está mal. Siempre juzgando. Tíos, que cada uno viva su vida. ¿A qué no molestan? Pues ya está", decía el catalán.

"¿Porqué te tienes que meter? Siempre tenemos que dar una opinión. Siempre tenemos que dar una opinión. Estamos juzgando a la gente. Que hagan lo que les dé la puta gana, que es su puta vida. Y lo mismo conmigo y con todo el mundo. Lo podemos llevar a todas las facetas: a la política, a los negocios, a la sociedad, al movimiento LGTBI... Que cada uno haga lo que le dé la gana. Hemos nacido para vivir cada uno nuestra vida", apuntaba.