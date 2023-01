"¿Algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso da audiencia", eran las polémicas palabras de presentador minutos antes de dar las Campanadas. Las redes se enfurecían con el catalán y la misma Ana Obregón le dedicaba una publicación en Instagram al ex de Laura Escanes defendiéndose. "No todo vale", empezaba el escrito de la actriz. Parece que todo se ha mal interpretado y Mejide ha iniciado su programa de 'Todo es mentira' pidiendo disculpas públicamente a la presentadora. "No me duele en prendas pedir perdón y disculpas, porque se puede pedir perdón por ofender a la persona inadecuada. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿Alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso? He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor cuando quieran", comenzaba diciendo.