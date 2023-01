Nunca imaginamos que las Campanadas que despidieron al 2022 iban a ser las más polémicas que se recuerdan, y es que 3 días después todavía siguen dando coletazos. El vestido de Cristina Pedroche trajo cola (para no variar), y encima con acusaciones de plagio; los comentarios tildados de racistas de los Morancos imitando el idioma chino para hacer la gracia recibieron muchas críticas, pero sin duda lo que lo ha ensombrecido todo ha sido el feo comentario que profirió Risto Mejide desde Telecinco, un dardo envenenado que traspasó la barrera del chascarrillo para convertirse en un comentario de muy mal gusto, que ahora ha tenido consecuencias.



Hasta el momento, el comentario, dirigido al embarazo de Cristina Pedroche y el fallecimiento del hijo de Ana Obregón, no había recibido respuesta por parte de las interpeladas, y a punto ha estado de pasar desapercibido... hasta que Ana Obregón ha cogido su cuenta de Instagram y ha respondido duramente a su compañero de la competencia: "No todo vale", ha escrito en un post en el que ha dejado claro su enfado.

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas:



“Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido...? Que eso siempre da audiencia”pic.twitter.com/housy3B9CA — M 📺 (@casasola_89) January 1, 2023

Con una imagen en la que aparece ella y también Cristina Pedroche, Ana ha querido defenderse y defender también a su compañera, que, tras la emisión de las Campanadas, ha dejado atrás la competencia para unirse a ella y devolvérsela a Risto: "En esta vida no todo vale, Risto Mejide. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es, Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie", ha escrito.

La actriz, y presentadora, le ha devuelto el dardo informándole de que precisamente él no está para dar lecciones, ya que su emisión fue la que atrajo menos telespectadores en años: "Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco".

Para finalizar, Ana ha enviado un beso a Cristina, y además ha agradecido a otros famosos el apoyo recibido, como Alba Carrillo o Frank Cuesta, que también perdió un hijo y sabe lo que se siente, y así lo hizo saber a través de Twitter: "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape). No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón... me parece lo más sucio que he escuchado en TV jamás", posteó el presentador. Tras el post, Ana ha recibido aún más apoyo a través de 'likes' y comentarios, como los de Pelayo Díaz, Cari Lapique, Astrid Klisans, Estela Grande, Amor Romeira o Dabiz Muñoz, marido de Pedroche, que le ha puesto un sencillo pero sentido corazón.

Risto Mejide ha pedido perdón

El presentador ha visto la que se le venía encima, y antes de que se haga bola, ha querido pedir disculpas al inicio de su programa, 'Todo es mentira'... aunque a su manera: "Me gusta asumir las polémicas cuando son mías y cuando las puedo defender, no le temo a la polémica y a la confrontación, pero desde hace unos años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes, así que allá voy", ha empezado diciendo. "No me duelen prendas en pedir perdón y disculpas. Me sorprende muchísimo lo que acabo de leer en el perfil de Ana Obregón. En primer lugar, perdón, no me cuesta nada, sin paliativos, sin matices".

"¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿De verdad alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso?", ha dicho con indignación, antes de añadir. "He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor donde quieran, cuando quieran y como quieran". "Me sorprende que no veas que esto no iba contigo ni con Cristina [...]. Esto iba con los que nos ponen ahí, con los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú presentes las Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo", ha dicho también.

"Eso no es tele, Ana, eso es morbo, y me sorprende que tenga que decirlo yo", ha proseguido el presentador, que también ha denunciado que, quizá, el también ha sido puesto ahí por el morbo de su ruptura con Laura Escanes: "Seguramente también me han puesto a mí porque yo me he separado este año. Si es así, lo denuncio". "Lo que más me duele de todo es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. [...] No iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo lo sucedido. Lo único que demuestra ese post es que no me conoces", ha zanjado.