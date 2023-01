Parece que últimamente no hay semana en la que Risto Mejide no sea noticia, y es que, tras su ruptura con Laura Escanes o el anuncio de que tendrá que pasar por quirófano para ser operado, el presentador y publicista se las arregla muy bien para estar en el candelero... aunque sea a base de polémicas. La pasada Nochevieja, Risto fue, junto a Mariló Montero, una de las personas que tenían toda la atención de los españoles en televisión al ser presentador de las Campanadas, pero incluso ahí tuvo que dar la nota con unos comentarios bastante desafortunados que la gente le ha reprochado en las redes sociales.

Sabemos que la competencia en televisión es feroz, pero eso no justifica que Risto lanzara una indirecta (muy directa) desde Telecinco a sus competidoras esa noche: Cristina Pedroche (antena 3) y, sobre todo, Ana Obregón (TVE), de la que se 'burló' con lo que pretendía ser un chascarrillo que salió tremendamente mal: "Decimos adiós a un 2022 lleno de aprendizajes", empezó comentando. "Bueno, en mi caso... nuevos comienzos", le respondió Mariló Montero (deslumbrante con un look de Pronovias), momento en el que él aprovechó para hincar el dedo en la herida: "¿Ah sí? ¿Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido... eso siempre da audiencia", dijo refiriéndose claramente al anuncio de embarazo de Cristina Pedroche o al fallecimiento del hijo de Ana Obregón, Álex Lequio, hace ya más de dos años y medio.

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas:



“Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido...? Que eso siempre da audiencia”pic.twitter.com/housy3B9CA — M 📺 (@casasola_89) January 1, 2023

Las redes no han tenido clemencia con Risto, al que han acusado de haberse "pasado tres pueblos": "Lo que dice de Ana es feísimo"; "No todo vale, Risto"; "Qué ascazo de ser"; "Has perdido el respeto hacia una compañera de otra cadena"; "Me parece lamentable" o "Esta indirecta es demasiado cruel incluso para ti" han sido sólo algunos de los comentarios que le han dedicado los usuarios en Twitter e Instagram.

Lo cierto es que Risto no está para repartir muchas críticas, sino para recogerlas, y es que ni con polémicas consiguió remontar una audiencia que pierde enteros desde hace años: tan sólo consiguió reunir a 1 millón de espectadores, mientras las criticadas arrasaron: Ana Obregón, junto a los Morancos, tuvieron a más de 3'7 millones de personas pendientes de ellos durante las Campanadas, aunque sin duda Cristina Pedroche y Chicote fueron los reyes de la noche con 5.235.000 telespectadores.