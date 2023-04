Sebastian Yatra y Aitana, juntos y enamorados en República Dominicana

Que Sebastian Yatra y Aitana están enamorados es un secreto a voces. Los artistas se han vuelto inseparables. Después de Los Ángeles donde Aitana se ha alojado en la propiedad que el cantante colombiano tiene en California y tras asistir juntos a la boda de Lele Pons y Guayna volaron juntos a Europa donde han estado en la casa de Aitana en Madrid.

Después de estar unos días juntos disfrutando de la capital española ponían rumbo a Monterrey, donde Sebastian Yatra cantaba en el festival mexicano de dicha ciudad, donde incluso le dedicaba la canción de 'La chica ideal' a Aitana. Y ahora se encuentran juntos disfrutando de unas vacaciones en República Dominicana, en la que lejos de encerrarse en el hotel están compartiendo su tiempo con la gente de la zona. Primero en un restaurante donde estuvieron de cenita romántica y al día siguiente se convirtieron en los mejores cantantes de un Karaoke de un lavadora de coches de la ciudad en la que se encuentran.

Si no es por Aitana es por Sebastián Yatra, pero la pareja del año tiene fans en todos lados. Lo cierto es que Aitana y Sebastián Yatra están atravesando su mejor momento. Los aristas parecen no estar dispuestos a pasar ni un solo día separados. Aunque, de momento, no han hecho público su romance hay pruebas suficientes de que la relación entre ellos va viento en popa. Las indirectas en cada una de sus canciones y la química que existe entre ellos son más que evidentes.