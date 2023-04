María Zurita revela la pregunta que su hijo Carlos nunca le hará. La sobrina del rey Juan Carlos ha pasado por 'Espejo público', en Antena 3, para presentar su cuento 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', su primer libro en el que, con ilustraciones de Patricia Carcelén, cuenta cómo fue su largo proceso para convertirse en madre soltera. Durante su paso por 'MasterChef', la prima de Felipe VI ya habló de los duros comienzos de su maternidad. Fue el 28 de abril de 2018 cuando su hijo Carlos nació de manera prematura ya que vino al mundo en el séptimo mes de embarazo con un peso de 1.700 gramos. "Ya tenía en la cabeza en la cabeza el cuento y me dije yo lo tengo que publicar e intentar poder ayudar a otras mujeres que estén en mi misma situación", comentó a su salida de Atresmedia. "Todos me apoyaron. No se lo dije a nadie, solo a mis padres, a mi tío, a mi primo y mis cuatro íntimos, Susanna entre ellos... Estuvieron un año y medio callados que no está mal porque fueron 7 tratamientos y aquello duraba y duraba" comentó y pidió ayuda del Gobierno para este tipo de tratamientos. "Acaba saliendo aunque no todo el mundo se lo puede permitir, yo tuve que pedir tres préstamos y no es fácil porque además del tema físico y psicológico está el económico que también hay que tenerlo en cuenta.Yo creo que el Gobierno debería ayudar más a este tipo de situaciones porque es solo hasta los 30 y en algunas comunidades y, hasta los 30, muchas estamos trabajando y no nos podemos permitir parar nuestra carrera profesional para tener hijos pero bueno", comentó.

María Zurita sobre Ana Obregón: "Yo soy incapaz de juzgar a una persona que ha perdido un hijo"

Hablando de maternidad, María Zurita ha dejado claro su postura sobre la hija-nieta de Ana Obregón. "Yo soy incapaz de juzgar a una persona que ha perdido un hijo y creo todo el mundo debería hacer lo que considere oportuno" dijo. La hija de la infanta Margarita también ha explicado que todos en la Familia Real apoyaron su decisión de ser madre soltera y ha revelado que gracias a su tío, el rey Juan Carlos, no abandonó el proceso. "He tenido el apoyo de todos y lo agradezco en el alma.. Tuve siete intentos y estuve a punto de tirar la toalla. Gracias a don Juan Carlos no la tiré. Me dijo que había llegado muy lejos y que siguiera adelante", desveló en 'Espejo público'.

María Zurita cuenta los años difíciles que ha pasado hasta convertirse en madre:



🔊 "Lo último que esuché fue: "Vamos a intentar salvar a la madre y al niño""https://t.co/ItCy3zHjyG — Espejo Público (@EspejoPublico) April 12, 2023

La traductora también ha hablado de la nueva visita del Rey Emérito a España. "Ojalá podamos verle, yo soy la última que me entero de todo. Supongo que estará muy contento" y no ha querido hablar de la estancia de Froilán en Abu Dabi así como del posible deseo de la infanta Elena de que Victoria Federica se instale allí también para alejarse del foco mediático. "Al final acabaremos todos en Abu Dabi", bromeó. Además, la reportera le preguntó a María Zurita sobre su afirmación de que su hijo Carlos nunca le había preguntado por su padre. "Bueno porque sabe que no lo tiene y por qué va a preguntar por un tío, un señor que no existe. A los niños y a los no niños hay que decirles siempre la verdad", comentó. 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', el primer cuento de María Zurita ya está a la venta y puedes adquirirlo en el enlace inferior.

