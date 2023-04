Jota Peleteiro ha dado un paso más en su nueva relación y mostraba lo enamorado que está de su chica. Jessica Bueno y el futbolista ponían punto y final a su relación el pasado mes de noviembre. Era el exfutbolista el que hacía pública su ruptura con la modelo sevillana de manera unilateral en sus redes sociales. Poco después ella confirmaba el fin de su matrimonio por el que se mostraba completamente destrozada. Parece que no ha sido una ruptura amistosa por muchas pullas que se han lanzado a través de las redes pero ambos han decidido seguir con sus vidas igualmente. Tras disfrutar de la Semana Santa rodeado de sus hijos, el futbolista se ha reencontrado con su chica y sorprendía a sus seguidores con la última publicación en Instagram. Mientras gozaban de una cena romántica en Ibiza, Míriam Ruiz ha compartido una fotografía donde que su amor está por encima de todo.

En la foto se ve a la pareja posando delante de un espejo mientras el futbolista la abraza. "Y solo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien...", escribía Jota como título a la foto con su enamorada. Una letra que pertenece a una canción muy romántica de Bad Bunny. También a través de sus redes, el futbolista mostraba cómo se eliminaba de su cuerpo el tatuaje que había dedicado a la modelo y le acompaña en la sesión su nueva chica. En la foto solo tenía puesta la tinta que te ponen previa a hacerte el tatuaje y no se reconoce el "arreglo" que se ha hecho para eliminar la cara de su ex.