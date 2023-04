Álvaro Morte es uno de los actores más populares de nuestro país gracias al tremendo éxito que le proporcionó su papel de El profesor en 'La casa de papel'. Cine, teatro, tiene su propia compañía '300 pistolas' y, por supuesto, series de televisión. El actor, a sus 48 años, lo ha hecho casi todo. Un círculo que cierra con trabajar de modelo para una de las firmas más icónicas de nuestro país, Emidio Tucci, de El Corte Inglés. Durante la presentación, pudimos hablar con él.



Has recorrido un camino muy largo, ¿cómo es Álvaro Morte a día de hoy?

Uy, qué pregunta (risas). Quiero pensar que sigo siendo el que era. El camino te hace evolucionar, aprender y tener experiencia aquí y allá pero me gusta tener los pies en el suelo. Me gustaría definirme como una persona normal, un currante al que le gusta trabajar.

¿Qué has aprendido en todos estos años?

He aprendido a saber priorizar las cosas, saber qué es lo importante, por qué preocuparte y por qué no, dejar que las cosas tengan su ritmo e intentar no estar demasiado preocupado por nada. Vivir la vida de manera calmada y entender que las cosas suceden cuando tienen que suceder y cuando no es que no eran para ti.

Álvaro Morte: "El reloj que llevas dice mucho de ti"

¿Cómo recibiste este proyecto hombre Emidio Tucci?

Pues me hizo mucha ilusión porque El Corte Inglés me lleva directamente a mi infancia. Yo vivía en un pueblo de Córdoba y de vez en cuando había que acercarse a la capital para obtener algo especial que no había en el pueblo. Y cada vez que íbamos El Corte Inglés era una visita obligada. Así que para mí aceptar esta campaña ha sido para mí algo muy emocional. Mi padre era muy de Emidio Tucci.

¿Cómo te sientes al verte en carteles kilómetros en todos los sitios?

Uy, no lo he visto aún, pero es emocionante. Yo me veo ahora en el lugar donde han estado muchas personas que admiras y eso impresiona. Me lo voy a tomar con humor que sino me aturrullo.

¿Cómo ves la colección?

No he visto todo pero desde luego las prendas tienen mucha calidad y son muy cómodas.

Tú te cambias mucho de ropa por tu trabajo. ¿Qué papel juega la ropa en él?

Es fundamental porque la primera impresión que tienes de un personaje más allá de su físico es cómo va vestido y cómo se mueve dentro de esa ropa. Así que le doy mucha importancia y me gusta contar para ello con el papel fundamental de las estilistas. Luego en mi rutina voy tan a gusto con un vaquero y una camiseta. Si voy a un evento echo mano de esos profesionales estilistas porque me gusta ir acorde con el tipo de evento.

¿Cuál es para ti el accesorio que define más al hombre Tucci?

Cuando hablo de mí en concreto me parece que es importante el reloj que llevas. Dice mucho de ti.

Además del vaquero y la camisa ¿con qué prendas viajas?

Yo tengo un espíritu rockerillo así que unas botas y una chupa no pueden faltar.

¿Qué crees que aportas a la firma?

No lo sé. Yo tengo una compañía que se llama '300 pistolas' y ahí hacemos clásicos y siempre intentamos dar como un giro de modernidad, con un punto de vista actual. Quizás algo así…

Has hablado de lo que supuso para ti a nivel emocional esta campaña, ¿a quién fue a la primera persona que llamaste para contárselo?

Pues fue a mi madre porque habiendo esta conexión con mi infancia no podía ser otra. Mi padre ya no está. Mi madre vive en Málaga y se alegró muchísimo, claro.

¿Vas a traer a alguien a que vea la súper lona con tu imagen?

Ellos lo ven y se enteran de todo, me llaman y me muestran muchísimo cariño pero yo no soy de decir: mira, mira lo que he hecho.

Álvaro Morte: "Me he cogido unos meses para descansar"

¿Qué crees que van a decir ellos cuando lo vean?

Han pasado tantas cosas que lo que más valoro de las personas que me quieren es que cuando les cuento algo profesional, me dicen: Vale, ¿pero vienes en Navidad? Ellos lo asumen con una normalidad muy extraña porque no es muy normal pero que yo agradezco muchísimo precisamente porque a mí me ayuda mucho a vivir con ellos tal cual.

A nivel profesional, ¿con qué estás?

Acabo de terminar una película de producción americana en Italia con Sidney Sweeney está en postproducción 'Inmaculada' y es de lo que puedo hablar porque de lo demás no puedo decir ni mú.

¿Y con tu compañía?

Pues paramos durante la pandemia pero ya estamos otra vez activos, viendo cosas, tenemos productores interesados y le estamos dando vueltas pero no aún no hay nada cerrado. Yo produciría y dirigiría, de momento, y ya veremos qué más.

¿Cómo gestionas tanto trabajo con la familia?

Yo tengo un equipo maravilloso que me ayuda muchísimo. En este último año he intentado relajarme y me he cogido unos meses para descansar. Llevaba años sin parar.

¿Cómo has conseguido con el exitazo de 'La casa de papel' tener los pies en el suelo?

Ha sido complicado pero hay que tirar de sentido común y mirar las cosas con perspectiva y asumir que un día estás arriba y otro abajo. Y que lo interesante es el camino no a dónde llegas porque sabes que es una evolución, una montaña rusa.

Álvaro Morte: "Me encanta la música y ahora he descubierto el golf"

¿Ese éxito te permite hacer cosas normales como ir al súper o al cole?

Hay cosas que puedo hacer y otras que no. Alguna vez he puesto un ejemplo de bañarme una playa delante de todo el mundo. Eso no lo hago. A mí la fama me ha dado cosas increíbles pero sería absurdo pensar que todo lo que me ha dado es bueno. Todo en la vida tiene cara A y B. Lo inteligente es valorar la cara A.

¿Tener que renunciar a ese tipo de cosas, es duro?

Para todo el mundo lo es. Pero yo para lidiar con eso miro para el otro lado, todo lo que tengo.

¿Eres de lo que se pone lo primero que pilla?

Pues la verdad es que sí. Reconozco que tengo prendas muy básicas que combinan con todo.

¿Te compras tú la ropa?

Sí, sí, claro.

¿Cuándo estás agobiado de mucho viaje, eres de los que vuelve a su tierra?

Tengo muy poco tiempo. Lo que necesito es escaparme de Madrid de vez en cuando. Si salgo fuera de España, mejor. Eso abre la cabeza antes de irte continuamente a tu lugar de origen, que también es necesario, y lo hago, pero es interesante salir de tu zona de confort.

¿Qué te queda de esa etapa de ingeniero?

La forma de crear mis personajes. Soy muy metódico, muy analítico… Y me divierte perseguir la perfección sabiendo que nunca la voy a conseguir.

¿Qué has hecho en estos tres meses que has estado sin trabajar?

Cosas que me han apetecido y empezar a pensar en proyectos que me apetecen pero desde la perspectiva de la calma.

¿Qué hobbies tienes?

Me encanta la música, intentar tocar algún instrumento y ahora he descubierto el golf, que me gusta mucho porque es muy mindfulness. Es muy liberador.