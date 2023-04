El juez Santiago Pedraz será padre por cuarta vez. El ex de Esther Doña estaría esperando un hijo junto a su actual pareja, Esther Hormigos, con la que lleva unos meses de relación. Así lo ha contado la periodista Beatriz Cortázar, en exclusiva, en Es la mañana de Federico. "No estaba en las quinielas pero es un bebé muy deseado. Ha llegado antes de lo que calculaban. Ha sido muy rápido. Se trata de su cuarto hijo y nacerá en el mes de noviembre", ha dicho la colaboradora televisiva, que ha añadido que Elena estaría embarazada de dos meses.



El juez Pedraz con Elena Hormigos, en una imagen de archivo. Gtres

Pedraz, de 64 años, y Elena Hormigos, de 36 años, se conocieron en diciembre de 2022. Según ha contado Cortazar, ella trabaja en Banca Caminos y un abogado amigo del juez les presentó, su conexión fue inmediata, se enamoraron locamente y fruto de su amor nacerá su primer hijo en común. Él ya tiene tres hijos de dos relaciones anteriores: Santiago y Alejandro, fruto de su primer matrimonio; y años después tuvo otro hijo con la periodista y escritora Paula Arenas, con la que mantuvo una relación de 20 años.

La nueva paternidad del juez Pedraz es toda una sorpresa y no por su edad -que muchos podrían comparar con el caso de Ana Obregón- sino porque hasta hace unos meses estaba comprometido con la viuda del marqués de Griñón, Esther Doña. La ruptura de la pareja, en agosto de 2022, fue muy polémica ya que se produjo -según el juez- días antes de que ella anunciase que él le había pedido matrimonio. "Ese matrimonio habría sido absurdo, somos personas distintas", afirmaba Esther meses después de la separación. La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' también ha hablado sobre la relación de Pedraz y Elena Hormigos. "Ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y sí que a veces he coincidido con esta señora", desveló Esther, que no cree que el magistrado "tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida. Ninguna señora tiene futuro con él"