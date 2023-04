Sara Carbonero y su novio, Nacho Taboada, no se van a vivir juntos de momento. DIEZ MINUTOS te cuenta EN EXCLUSIVA cuáles son los planes de la periodista y el músico después de que el pasado noviembre tuviera ella que ser operada de urgencia tras una revisión. Tras superar su problema de salud, la ex de Iker Casillas, que cumplió 39 años el pasado 3 de febrero, ha decidido bajar su alto ritmo de trabajo y disminuir sus apariciones públicas. Aunque sigue protagonizando diversas campañas en su perfil de Instagram donde tiene más de 3,5 millones de seguidores y continúe al frente de su firma Slow Love, la firma de moda sostenible que fundó con su comadre Isabel Jiménez, va a disminuir sus proyectos profesionales. Por ejemplo, este año no va a diseñar joyas para Agatha Paris, firma de la que es embajadora. Esta temporada la campaña de la firma la va a protagonizar Paula Echevarría aunque la actriz no va a diseñar piezas. Está previsto que la comunicadora retome su colaboración como diseñadora con esta marca en 2024.

Sara Carbonero seguirá con sus colaboraciones en Instagram

DIEZ MINUTOS ha podido saber que, a pesar de reducir notablemente su ritmo de trabajo en lo que parece casi un año sabático, Sara Carbonero, que el pasado enero perdió a su amiga Elena Huelva, va a continuar recibiendo ingresos por sus colaboraciones en Instagram, donde continúa activa aunque menos que en años anteriores, ya sea para la firma Agatha o para otras marcas con las que colabora.

Sara Carbonero y el músico Nacho Taboada llevan más de un año juntos

Este año casi sabático, Sara Carbonero se ha centrado en sus hijos, su familia y su pareja. La periodista y Nacho Taboada, músico y técnico de sonido, comenzaron su relación hace un año y DIEZ MINUTOS fue testigo de una de sus primeras citas en mayo de 2022. Tras romper con Kiki Morente, la periodista recuperó la ilusión de la mano de este músico que la ha arropado en los buenos y los malos momentos como durante su ingreso en el hospital que estuvo visitándola. Sara Carbonero y Nacho Taboada, que el pasado marzo posaron juntos por primera vez, están felices y enamorados pero, de momento, no piensan en irse a vivir juntos, sobre todos por los hijos de la periodista. El músico ya conoce a Martín y Lucas, los niños de Sara, fruto de su matrimonio con Iker Casillas, y comparten planes como ir juntos al fútbol pero, de momento, cada uno vive en su casa y no tienen intención de compartir vivienda.