Manuel Velasco rompe su silencio sobre el estado real de salud de su madre, Concha Velasco. En el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, el director de cine y teatro nos aclara, en exclusiva, cómo se encuentra la actriz. "Mi madre está estable, controlada y muy bien cuidada", nos asegura, en para tranquilizarnos sobre las últimas informaciones acerca de la salud de la mítica 'Chica yeyé'. La actriz se encuentra en una residencia de la Comunidad Madrid desde principios de 2022. Allí vive en una habitación que le recuerda mucho a la decoración de su antigua casa, como cuenta quienes la han visitado.

LA GRAN DAMA DEL TEATRO. Concha no solo triunfó en el cine y en la televisión. Siempre ha sido un buen reclamo en el mundo teatral. Dos de sus últimas funciones, ’La habitación de María’ y ’El funeral’, estaban escritas por Manuel. Agencia

Primero fue Susana Urribarri quien hizo saltar las alarmas. "Te quiero, mi Concha Velasco. Eres fuerte y todos te queremos. Gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora", escribió la representante en su redes sociales. Y más recientemente el pianista Pablo Sebastián, con el que Concha trabajó en 'Cine de Barrio', declaró: "Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo que la ayudara, porque estaba sentada viendo la tele y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas".

Concha tuvo que ser ingresada las pasadas navidades por un empeoramiento de su salud, pero le dieron el alta y pasó la Nochevieja con sus hijos. En la imagen, con su hijo Manuel, en marzo de 2022. Agencia

A esto hay que sumar que el coreógrafo Giorgio Aresu ha desvelado que Concha está muy disgustada porque su hermano Manolo no va a visitarla. Diez Minutos ha podido saber que esto es inexacto y que Concha recibe visitas prácticamente todos los días.

A Concha siempre se le ha caído la baba cuando habla de los tres hombres de su vida: sus hijos, Manuel y Paco, y el hijo de éste, Samuel, que ya tiene 14 años. Agencia

Son los hijos de la actriz, Manuel y Paco, los que tienen que autorizar las visitas para no cansar a su madre. Concha ya no tendría teléfono móvil para que no la molesten con continuas llamadas.

Vive en una residencia. A principios de 2022, Concha Velasco fue ingresada en la residencia de la Comunidad de Madrid Orpea Punta Galera, que está ubicada a las afueras de la capital. Allí, la actriz tiene una amplia habitación, compañeros con los que se lleva muy bien y cuenta con los mejores cuidados, tal como nos reconocen sus hijos y la gente que la ha podido visitar. Agencia

