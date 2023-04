Alessandro Lequio siempre ha defendido que es un hombre discreto en cuanto a su vida privada, y desde que su hijo Aless muriera en mayo de 2020, no ha querido volver a hablar sobre el tema más que en la intimidad. Remover aquello siempre le produce mucha melancolía, pero la actualidad le ha arrollado por completo desde que conociéramos que su ex, Ana Obregón, había sido abuela de una niña por gestación subrogada con el esperma de su hijo fallecido. Todos buscaban sus palabras y sus reacciones, puesto que de esa manera él también se había convertido en abuelo, y aunque él siempre se había posicionado en contra de la gestación subrogada, lo ha tenido que vivir de cerca, quizá, en contra de su voluntad.



A pesar de ser partidario del silencio sobre todo lo que concierne a su hijo, el conde y colaborador, sin embargo, ha querido utilizar sus redes sociales para lanzar lo que muchos han interpretado como una 'pullita' a su ex, y es que mientras Ana Obregón ha hablado largo y tendido en el libro de Aless que se publicó este 19 de abril, en sus redes sociales y también en revistas sobre su hijo, lo que le echa de menos y el proceso de superación de su fallecimiento. No le ha quedado ni un detalle por dar mientras Alessandro ha preferido no contarlo, según él, "por respeto" a su hijo, porque es lo que él hubiera querido, por lo que ha llamado mucho la atención la foto que ha publicado con su hijo y el comentario que ha hecho en ella: "Caminando siempre en la misma dirección".

¿Quiere decir esa frase que él estaría siguiendo el "camino" que le hubiera gustado a su hijo? ¿Que está respetando la voluntad de Aless mientras otras personas no? Muchos de sus seguidores lo tienen claro: "Un chico maravilloso, estará orgulloso de su padre, de la prudencia y de la discreción, lo que a él le gustaría...", ha escrito un follower de Alessandro; "Con pocas palabras, lo dices todo. Me encanta tu discreción y prudencia y más en estos momentos", apunta otro; "Alessandro, qué duro debe ser todo lo que estás pasando y reviviendo. Una pena que no te dejen seguir viviendo tu dolor en silencio y recogimiento", señala otro más.

Sin embargo, muchos otros creen que esta indirecta sólo embarra más la situación: "La discreción no es ir sembrando dudas!!!!", le ha advertido una seguidora, mientras que otra se ha mostrado aún más contundente: "Respeta a su madre, deja de hacerte el digno y de echarle mierda. Lo sabías todo e ibas a callar, pero no callaste aún. Tú tienes dos hijos, ella a nadie. Vives de lo que criticas, ella no", le ha espetado. Sin duda, las redes están de lo más divididas...